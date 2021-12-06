В ВОЗ отчитались, как протекает болезнь у зараженных штаммом омикрон

По данным ВОЗ, Омикрон уже распространен в 38 странах мира Фото: REUTERS

Среди находящихся в карантине россиян, вернувшихся на прошлой неделе из ЮАР, подтверждено два случая заражения коронавирусом разновидности омикрон, сообщили в понедельник РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Анализы остальных инфицированных туристов расшифровываются. Таким образом, Россия пополнила список стран, где был обнаружен новый, судя по всему, еще более заразный, штамм «короны». Таких государств на карте мира уже четыре десятка, и число постоянно растет.

Тем временем глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в интервью одному из телеканалов рассказала, что болезнь COVID-19 у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса может протекать в более легкой форме, по сравнению с инфекцией, вызванной другими вариантами вируса.

Такое предположение основывается на том факте, что на данный момент вариант коронавируса Омикрон, который был найден в Ботсване и ЮАР в ноябре, не вызвал ни одной смерти и первоначальные данные свидетельствуют о том, что люди, заразившиеся омикрон-штаммом, как правило переносят болезнь легко. Однако окончательные выводы пока делать рано, Омикрон еще только начинает свое распространение по популяции в мире и то, что болезнь у заразившихся Омикроном людей, протекает легко, может объясняться их индивидуальными особенностями и ранними стадиями заболевания.

Представитель ВОЗ отметила, что может пройти несколько недель, прежде чем станет понятно, у скольких людей разовьется тяжелое заболевание и к какому исходу придет болезнь.

Новый штамм B.1.1.529, получивший название Омикрон и признанный ВОЗ «вариантом, вызывающим беспокойство» содержит множественные мутации в S-белке, при помощи которого вирус проникает в клетки организма, поэтому есть вероятность того, что этот вариант вируса может легко передаваться от человека к человеку. Даже еще легче, чем это делает вариант Дельта, захвативший сейчас весь мир. А кроме того, наблюдения южноафриканских ученых говорят о том, что Омикрон гораздо активней заражает уже переболевших ковидом людей по сравнению с прошлыми вариантами вируса.