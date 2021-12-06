На Западе задумали отнять у Т-34 славу лучшего танка Второй мировой войны

Санкт-Петербург. Отреставрированный танк Т-34 на территории ремотного завода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Британский военный историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский "Шерман М4". Про советский легендарный танк Т-34 он «забыл».

Американская машина, по мнению Холланда, несмотря на небольшие габариты, была довольно быстрой, не очень тяжелой, ее легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно "Шерман" чаще всего применяли в войсках западных союзников.

Танк "М4 Шерман" на военном мемориале в Нидерландах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну что же, - давайте разбираться. Холланд не танкист, не танковый конструктор, на фронте не воевал. Он всего лишь историк. А, значит, его мнение может быть субъективным (да и политически предвзятым, что за британцами часто водится, особенно тогда, когда надо лукаво подыграть своим «патронам» - американцам).

Он называет "Шерман М4" лучшим танком Второй мировой. А что значит, «лучший»? По каким критериям определяется это? Только ли по габаритам и скорости передвижения на поле боя? Только ли по количеству выпущенных за годы войны машин? Да, «Шерман» был ниже и уже Т-34. Это, конечно, «плюсы», но не они ведь имеют решающее значение при определении достоинств танка. А мощность движка? А калибр пушки? Давайте сейчас сравним тактико-технические характеристики обеих боевых машин.

К этому стоит добавить, что бронепробиваемость у пушки Т-34-85 была почти на 10 мм выше, чем у «американца» (с расстояния 1500 метров наш танк мог продырявить броню толщиной 95 мм, а «Шерман» - 83 мм). Ну а что касается массового производства сравниваемых машин, то Т-34 было выпущено более 80 тыс. единиц, а «Шерманов» - около 50 тыс. Т-34 стал самым массовым танком своего времени и оказал огромное влияние на исход войны.

Идем дальше.

О том какой танк на фронте был круче, лучше всего знают те, кто воевал в нем. Вот вам мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса: "Нашими самыми опасными противниками в России были "T-34". Эти танки представляли для нас угрозу с расстояния 600 метров для передней части, 1,5 километра с боков и 1,8 километра сзади. Если место позволяло, мы могли уничтожить их с 900 метров".

Советский танк Т-34-85. Фото: Shutterstock

Не только Кариус, но и многие маститые эксперты, в том числе немецкие генералы, называли "тридцатьчетверку" одним из самых лучших танков времен Второй мировой. Хотя были и совершенно противоположные мнения. В письме генерала Вермахта Гейнца Гудериана от 21 октября 1941 года есть такие слова: «...советский танк Т-34 является типичным примером отсталой большевистской технологии...». А потом он писал уже другое: «Эта машина не дала мне победить русских, не дала захватить Москву»…

Немцы очень любили сравнивать свои танки с Т-34. При этом чаще всего подчёркивали, что Т-34 — примитивная машина. К примеру, Альфред Руббель вспоминал: «В нашем танке мы чувствовали себя лучше. В Т-34 всё было примитивно. Заусенцы, необработанный металл, а у нас всё было отполировано». Да, советской танковой промышленности было не до изысков дизайна. Красной армии нужны были мощные танковые кулаки. Они и заставили изменить отношение немецких танкистов к советским боевым машинам. В немецкой танковой школе в Вюнсдорфе на лекции по тактике был разобран весь танковый парк противника. И там с особым акцентом говорили о Т-34: «Наиболее опасный танк Красной Армии» (см. копию документа в переводе на русский). А о «Шерманах» вообще не упоминалось.

Американский танк Шерман M4A2(76)W. Фото: Shutterstock

Любопытный факт: новейший в то время немецкий танк Т-5 «Пантера» стал симбиозом немецкой и советской промышленности. На основе тактико-технических характеристик Т-34 в Чехословакии и Германии были разработаны… прямые копии этой боевой машины. А «Шерман» там не копировали. Т-34 в глазах немецких танкистов был в первую очередь достойным противником. И в любой период войны олицетворял собой 4 главных качествах танка — сочетание скорости, брони, надёжности и огневой мощи.

А вот маленький «Шерман М4» никогда хорошей репутацией не пользовался. Простенькая броня и скромная артиллерия — для бронетанковых подразделений Третьего рейха он особой проблемы не представлял.

По словам автора книги «Танкисты: человеческая история танков на войне» Яна Кершоу (Ian Kershaw), немцы говорили, что один «Панцер» мог справиться с десятью «Шерманами». А Т-34 заставил изменить отношение немецких танкистов к советским боевым машинам и их экипажам.

Ну а что же пишут и говорят о «Шермане» другие американские специалисты и военные историки? Вот мнение одного из них - Себастьена Роблина (опубликовано в журнале National Interest):

«Т-34 обладал неудобной эргономикой и тесной башней. Хотя бронирование обеих машин было во многом схожим. «Шерман» после нескольких попаданий из пушек приобрел репутацию танка, который «вспыхивает» из-за возгорания боекомплекта. В свою очередь, у Т-34 появилась другая проблема: из-за особенности брони внутри него могли образовываться осколки после попадания в танк без пробития.

Танки обладали схожей подвижностью, при этом Т-34 отлично проявил себя в сложных условиях Восточного фронта благодаря подвеске и широким гусеницам. Тем не менее, по словам автора, советский танк мог часто ломаться, тогда как американский завоевал репутацию очень надежной машины. Но танк Sherman был далеко не идеальной техникой для открытия второго фронта и если бы на вооружении США стояли танки Т-34, то потери танков во Франции были бы значительно меньше».

А вот что рассказывал о «Шермане» советский офицер, воевавший в этом танке - Герой Советского Союза, полковник в отставке Дмитрий Лоза:

- Высокое расположение центра тяжести было серьезным недостатком Шермана. Танк часто опрокидывался на бок, как матрёшка. Веду я батальон, и, на повороте, мой механик-водитель ударяет машину о пешеходный бордюр. Да так, что танк перевернулся. Конечно, мы покалечились, но остались живы. Ещё один недостаток Шермана — конструкция люка механика-водителя. У Шерманов первых партий этот люк, расположенный в крыше корпуса, просто откидывался вверх-вбок. Механик-водитель открывал его часть, высовывая голову, чтобы лучше видно было. Так у нас были случаи, когда при повороте башни, пушкой задевали люк и он, падая, сворачивал шею водителю. Один или два таких случая у нас было. Потом это устранили и люк приподнимался и просто сдвигался в сторону, как на современных танках.

Начиная с 60-х годов, именно Т-34 стали чаще всего устанавливать на постаменты в память о героизме советских танкистов Великой Отечественной. Фото: Фотохроника ТАСС

А вот большой плюс Шермана заключался в подзарядке аккумуляторов. На нашей тридцатьчетверке для зарядки аккумулятора нужно было гонять двигатель на полную мощность, все 500 лошадей. У Шермана в боевом отделении стоял зарядный бензиновый мотоблок, маленький, как мотоциклетный. Завел его — и он тебе зарядил аккумулятор. Для нас это было великое дело!

Ну и какой вывод из всего этого следует? И у Т-34, и у «Шермана» были свои достоинства и недостатки. А лучший тот, который больше сделал для Победы. И здесь уже двух мнений быть не может.