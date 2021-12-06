Браконьера Рашкина допросили в Следственном комитете

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин после допроса в Следственном комитете по уголовному делу о незаконной охоте. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Лишенный коллегами неприкосновенности депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, был допрошен в кабинете следователя центрального аппарата Следственного комитета России.

Адвокат отказался комментировать журналистам это эпохальное событие, сославшись на "подписку о неразглашении тайны следствия".

Очевидно, следователь выслушал версию депутата Рашкина. Согласно материалов дела в ночь с 28 на 29 октября парламентарий стал "жертвой стечения обстоятельств". А проще говоря, во время незаконной охоты незаконно убил лося.

Погубил животное, разрезал его тушу на части, спрятал их в багажнике машины, потом разобрал оружие и пытался обмануть сотрудников полиции и комитета охотничьего хозяйства Саратовской области, которые остановили его автомобиль. Но уйти от ответственности не получилось.

Коммунист Рашкин выкручивался как мог: говорил, что нашел тушу убитого лося, потом пытался убедить общественность в том, что перепутал лося с кабаном. Но это все привело к тому, что депутат стал героем мемов и шуток.

Чтобы дальше не позориться, 25 ноября Госдума почти в полном составе поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова и лишила Рашкина депутатской неприкосновенности.

Сначала браконьер проходил фигурантом по делу о незаконной охоте, совершенной с причинением крупного ущерба (п. «а» ч. 1 ст. 258), по которой ему грозило до двух лет лишения свободы, но позже СК учел служебное положение Рашкина.

2 декабря председатель СК Александр Бастрыкин завел на депутата уголовное дело о незаконной охоте, совершенной лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 258 УК). Рашкину теперь грозит штраф 1 миллиона рублей или до пяти лет лишения свободы.

Выходя из здания СК России в Техническом переулке Рашкин больше не стал смешить журналистов и заявил, что воздержится на время следствия от любых комментариев.