Какая судьба ждет убившего лося депутата Рашкина

Валерий Рашкин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Генпрокуратура намерена избрать меру пресечения для убившего лося Валерия Рашкина. Об этом заявил представитель надзорного ведомства Сергей Бочкарев. По его словам, депутат не сотрудничал со следствием, запутывал органы правопорядка, вводил общественность а заблуждение. А вместе с этим, Рашкин хорошо знает свидетелей по делу и может на них давить.

В итоге прокурор считает, что Рашкину нужно избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. О каких конкретно действиях идет речь — не говорится (это может быть запрет на выход в интернет, или на телефонные звонки, или запрет на встречи с теми или иными людьми).

Все эти меры, могут так и остаться на бумаге, если Госдума не лишит Рашкина депутатской неприкосновенности. Заседание уже назначено:

- 25 ноября вопрос о снятии с Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности будет вынесен на фиксированное время в 14:00, – заявил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

И это заседание для коммуниста может быть совсем не благостным. Потому что комиссия, которую возглавляет господин Аршба уже рекомендовала снять неприкосновенность с Рашкина. За такое решение проголосовали 12 её членов. Еще трое — против.

Сам Рашкин уже заявил, что готов возместить ущерб от убийства лося в Саратовской области:

- Мне горько, обидно, досадно. Если бы знать, что упаду, подстелил бы соломки, с точки зрения – проверил бы наличие документов. Морально я считаю себя виновным. Морально! Раз это случилось, я посмотрел в представлении, там 80 тысяч рублей ущерба. Я направил соответствующий документ в комитет по охоте и рыболовству, я перечислю туда сразу, не задерживая.

Еще по словам депутата, его подставили знакомые — они заверили, что все разрешения имеются, а он не проверил. И главное, что он не был пьян!