«Чертовски агрессивный пакет»: какими могут быть новые санкции США, и чем на самом деле они грозят России

Никаких новых санкций американцы не придумали. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Не прошло и полгода, как США снова взялись за старое. А именно - пугать Россию новыми ужасными санкциями. Схема классическая. Как только появилась точная дата переговоров Путина и Байдена (во вторник, 7 декабря), аккурат перед ней появился слив в американских СМИ. Мол, администрация президента США готовит новый пакет санкций против неугодной России. Что он из себя представляет? Как отразится на нашей экономике? И сможем ли мы чем-нибудь ответить?

ЧТО ЗА НОВЫЕ САНКЦИИ

Собственно, ничего нового американцы не придумали. Собрали все старые наработки в кучу. Тут и ограничения против ближайшего окружения президента Владимира Путина, и санкции против энергетических компаний (видимо, нефтяных и газовых), и «адская» вишенка на торте - отключение нашей страны от международной платежной системы SWIFT.

- Мы составили чертовски агрессивный пакет, - сообщил анонимный собеседник CNN.

- Это будет значительный, жестокий экономический вред для российской экономики, - добавил неназванный, но якобы высокопоставленный сотрудник администрации президента США.

Наказать Россию в Америке хотят за «подготовку вторжения на территорию Украины». Якобы наша страна стягивает силы к границе, а само наступление запланировано на февраль. В Кремле эти домыслы несколько раз опровергали, аргументируя тем, что вправе делать любые военные маневры на своей территории. Последние заявления по поводу санкций пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и вовсе назвал продолжением «информационной истерии».

ЧТО ТАКОЕ SWIFT И ПОЧЕМУ ЕГО ХОТЯТ ОТКЛЮЧИТЬ

Отключением от SWIFT Россию пугают с 2014 года. Но каждый раз этот вариант отметался как обоюдоострый. В крайний раз Америка грозила «адскими» санкциями в апреле этого года. И я подробно разбирал, чем это грозит нашей экономике в целом и личным кошелькам.

Если коротко, эксперты считают, что санкции если и введут, то лишь против госбанков. У частных банков проблем не будет. Тем не менее рынки могут отреагировать негативно. Курс нашей валюты и котировки акций российских компаний снизятся на 5 - 10%. Экспортерам и импортерам потребуется некоторое время, чтобы найти обходные пути для сотрудничества с иностранными контрагентами.

При этом наши банковские карты будут работать, как и раньше.

- Национальная система платежных карт (НСПК) прекрасно работает и закрывает вопросы карточных операций на территории России. При этом карты «Мир» принимаются и в 13 других странах, в том числе Армении, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Турции. У нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая трафик финансовых сообщений внутри России спокойно перерабатывает, и там нет никаких ограничений производительности. И наконец, у нас есть Система быстрых платежей (СБП), которая делает второй альтернативный канал помимо использования карт для оплаты. То есть у нас созданы три мощнейшие платежные инфраструктуры, которые российский рынок обеспечивают не только бесперебойностью, но и развитием новых сервисов и услуг для граждан и бизнеса, - пояснила тогда Ольга Скоробогатова, первый зампред Центробанка.

Другими словами, за те семь лет, что нас пугаются «адскими санкциями», мы успели к ним технически подготовиться. Есть альтернативные системы, которые подстрахуют в случае необходимости и смягчат удар.

И наконец, на наших деньгах, лежащих в банках, это никак не отразится. На это не повлияет ни отключение от SWIFT, ни даже отключение от VISA и MasterCard. Во-первых, потому что все операции вот уже несколько лет обрабатываются внутри страны. Во-вторых, потому что деньги лежат не на картах, а на счетах.

КАК МЫ МОЖЕМ ОТВЕТИТЬ, ЕСЛИ САНКЦИИ ВСЕ ЖЕ ВВЕДУТ?

Уж сколько раундов санкций против нас было, сценарий всегда был одинаковым. Сначала нас пугают самыми ужасными ограничениями, долго нагнетают, а в результате вводят самый мягкий вариант. Например, наказывают пару десятков физических лиц, лишь бы сохранить дипломатическое лицо. Мол, мы обещали наказать, вот и наказали. Да, мягче, но в следующий раз точно что-нибудь ограничим по полной.

Пыл американцев сдерживает тот факт, что в случае действительно жестких санкций Россия может ответить ассиметрично. Например, перекрыть газ Европе. Такой сценарий, естественно, не устраивает европейских партнеров, с которыми США вынуждены согласовывать свои санкции. После жаркого лета и аномального взлета цен на газ получить такой «подарок» от сырьевого соседа в самом начале зимы европейцы точно не захотят. Тем более что подстраховывать своих европейских партнеров сжиженным газом в США не смогут. Их танкеры уходят в Азию, где за них больше платят.

- Вашингтон на это не пойдет. Это обоюдоострое оружие. И если еще пять лет назад отключение от SWIFT могло стать для нас смертельным, то сейчас ситуация кардинально поменялась, - считает экономист Михаил Хазин.

Эксперты считают, что во вторник Путин и Байден найдут некий компромисс. Так уже случалось после их личных переговоров.

- Если удастся наметить общие подходы и снизить угрозу военного конфликта России с Украиной и «адских» санкций – это может быть позитивно воспринято российским рынком, привести к укреплению рубля, - говорит Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам».

По данным Gas Infrastructure Europe, на 4 декабря из подземных газовых хранилищ Европы выкачали уже около четверти всех запасов газа. В этом году их не успели полностью заполнить. Текущие поставки не могут удовлетворить весь спрос. Поэтому любая приостановка прокачки газа в сторону Европы приведет к жесточайшему дефициту на рынке. А впереди почти пять месяцев отопительного сезона...

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