США объявили дипломатический бойкот Зимней Олимпиады в Пекине

Дипломатический бойкот означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США Фото: REUTERS

Администрация Джо Байдена выполнила свою угрозу и объявила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр-2022 в Пекине. Решение озвучила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Дипломатический бойкот означает, что на всемирные соревнования не прибудет официальная делегация США, также за бортом интересов Вашингтона останутся и Паралимпийские игры 2022 года.

По словам Псаки, решение продиктовано несогласием властей США с многочисленными нарушениями прав человека в Китае.

Вместе с тем американское правительство не будет запрещать спортсменам, представляющим страну, участвовать в играх – здесь решения будут приниматься на уровне спортивных клубов и ассоциаций.

Вслед за США о своих раздумьях по поводу официального присутствия на Олимпиаде-2022 сообщила и Канада.

– Нас уведомили о решении США. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими партнерами и союзниками, – заявила представитель канадского внешнеполитического ведомства Кристель Шартран.

Заявление администрации Байдена прокомментировали в Международном Олимпийском Комитете (МОК). Там признали право США на дипломатический бойкот соревнований и одобрили разрешение американским спортсменам принять участие в играх.

В посольстве Китая в Вашингтоне напротив, отнеслись к решению США резко негативно и заявили, что бойкот – метод давления на руководство страны и политическая манипуляция, серьезно искажающая сам дух Олимпийских игр.

Высокопоставленный дипломат заявил, что «бойкот возник ниоткуда, поскольку американских политиков Пекин и не приглашал».

Зимняя Олимпиада в КНР пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры намечены на первую половину марта.