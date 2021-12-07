Половина жителей Европы и США оказались противниками культуры отмены и BLM

50% жителей США и 49% немцев и британцев не поддерживают так называемую культуру отмены Фото: REUTERS

Попытки западного истеблишмента навязать всему миру новую этику, культуру отмены, движение MeToo и прочие леволиберальные ценности, кажется, усваивается мировым сообществом через пень-колоду. Согласно опросу, проведенному компанией IFop по запросу агентства Sputnik, выяснилось, что традиционные ценности, несмотря на всю пропаганду, все-таки перевешивают в глазах большинства жителей ведущих стран Западной Европы и США.

50% жителей США и 49% немцев и британцев не поддерживают так называемую культуру отмены — когда человека, уличенного, а иногда и просто обвиненного в каком-то проступке, исключают из профессиональной и общественной жизни. Во Франции противников современного остракизма оказалось меньше — только 38%. Впрочем, там и число неопределившихся по этому поводу существенно больше, чем в других странах.

Что же касается, активно продвигаемой в последние полтора года новой расовой теории, согласно которой цветные априори - жертвы политической и общественной систем Европы и США, то она также не нашла уверенной поддержки среди населения. Ее посчитали недемократичной более половины граждан ФРГ (54%) и США (53%), 45% французов и 44% британцев. Уровень же безусловного принятия новомодной теории во всех странах довольно низкий.

Однако совершенно иная ситуация обстоит с секс-просветом в школах. Поддержку включения в школьную программу информации о гомосексуальных парах выразили 64% жителей Германии, 52% - Великобритании, 48% - Франции и 42% - США. За включение в школьную программу рассказов о смене пола высказались 53% немцев, 41% французов, 40% американцев и 39% британцев.

Всего в опросе, проводившийся в четырех странах, приняли участие больше 4 тысяч человек старше 18 лет.