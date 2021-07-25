Конец эпохи MeToo: «Главный папа Америки» вышел из тюрьмы после десятков обвинений в изнасиловании

В США освободили 83-летнего актера Билла Косби Фото: REUTERS

На шутках комедийного актера Билла Косби выросло не одно поколение американцев. Слава к чернокожему шоумену пришла еще в 60-х годах, когда он снялся в сериале «Я - шпион». А после выхода сериала «Шоу Косби» про семейку афроамериканцев Хакстейблов, Косби заручился всеобщей любовью и прозвищем «главный папа Америки». Поэтому, когда в 2014 году против актера выдвинули обвинение в изнасиловании, никто сразу не смог в такое поверить. А ведь он стал первой ласточкой среди многих знаменитостей, которым досталось от движения MeToo.

«НАПОИЛ И ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ»

Первой, кто заявил об изнасиловании, стала бывшая баскетболистка и тренер женской баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии Андреа Констанд. В 2005 году она рассказала полиции, что в Косби пригласил ее домой и предложил принять таблетки, чтобы расслабиться. Только вместо того, чтобы расслабиться, женщина потеряла возможность контролировать себя и находилась в бессознательном положении. Этим и воспользовался актер.

Косби уверял, что его приятельница не была против их секса. Но Констанд настаивала, что согласиться на половой акт в тот момент никак не могла. Во-первых, она была под действием психотропов, а во-вторых, она предпочитает девушек, так что престарелый комик никак ее не привлекает. В итоге, дело было решено в досудебном порядке. Актер выплатил пострадавшие почти 3,5 миллиона долларов.

Актера встречали друзья. Фото: REUTERS

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ КОМИКА

Но на этом обвинения любвеобильного Билла Косби в сексуальном насилии не закончились. В 2015 году на волне движения MeToo в адрес актера посыпались десятки исков об изнасилованиях. Первое заседание состоялось в 2017 году. Тогда удалось довести до суда только дело Андреа Констанд, остальные более 50 исков не смогли рассмотреть за истечением срока давности.

На первом процессе коллегия присяжных так и не смогла определиться - виновен актер или нет. Дело было отправлено на пересмотр и на заседании в 2018 году Косби был вынесен обвинительный приговор по трем эпизодам. Против комика свидетельствовали пять женщин, которые рассказали, как актер изнасиловал их. Среди них была модель Дженис Дикинсон. Косби провернул с ней аналогичный трюк: напоил таблетками, а затем воспользовался ее бессознательным состоянием. Инцидент произошел аж в 1982 году. Другая модель Челан Лаша рассказала, как Косби изнасиловал ее в 1986 году, когда пострадавшей было всего 17 лет.

ОТ ТРЁХ ДО ДЕСЯТИ

Адвокаты Косби не сдавались. Они давили на то, что престарелый актер с букетом хронических болезней, которому в тот момент исполнился 81 год, должен отбывать срок не в тюрьме, а дома. Они также настаивали на том, что после 2004 года против Косби никто не выдвигал обвинений. Но суд был непреклонен. Обвинения слишком серьезны. Поэтому комика отправили в тюрьму на срок от трёх до десяти лет.

- Падшие ангелы страдают больше всего, - произнес судья сакраментальную фразу во время вынесения приговора.

Так Билл Косби стал первой знаменитостью, получившей реальный срок в эпоху движения MeToo.

После этого мало кто из жертв сексуальных похождений Косби думал, что еще раз услышат фамилию своего мучителя, если только не в некрологе. Но как бы не так. На днях суд освободил из-под ареста чернокожего комика.

Билл Косби стал первой ласточкой среди многих знаменитостей, которым досталось от движения MeToo. Фото: REUTERS

АМЕРИКАНСКИЙ ХИЩНИК

Спустя два года тюремного заключения Верховный суд Пенсильвании отменил обвинительный приговор Косби. Выяснилось, что в 2005 году актер заключил соглашение с бывшим прокурором Брюсом Кастором и это позволило суду отменить существующий приговор с важной пометкой - повторное рассмотрение дела об изнасилованиях невозможно.

«Я никогда не менял ни своей позиции, ни своей истории. Я всегда отстаивал свою невиновность. Спасибо всем моим фанатам, сторонникам и друзьям, которые поддержали меня в этом испытании. Особая благодарность Верховному суду Пенсильвании за верность закону», - написал в своем Твиттер Косби после выхода на свободу.

В день освобождения комика в Филадельфии собрался митинг. Толпа скандировала «Билл Косби - хищник Америки» и «Серийный насильник Косби на свободе - справедливости нет».

Сейчас адвокаты актера изучают иск, который выдвинули против штата Пенсильвания за отмену обвинительного приговора.

КОНЕЦ ФЕМ-ЭПОХИ?

Новости из Филадельфии взбудоражили Голливуд. Главные звезды движения MeToo первыми отреагировали в соцсетях.

- Это была ошибка прокуроров, которая вряд ли повторится в будущем, - заявила журналистам актриса и бывшая подружка певца Мэрлина Мэнсона Роуз Макгоуэн.

- Сегодняшнее разрушительное решение суда взять и отменить приговор мужчине, который причинил столько вреда, боли и эмоциональных травм десяткам женщин, является злой пародией и несправедливостью, - высказалась основательница фонда помощи пострадавшим от насилия Time’s up Тина Чен.

Журналисты задаются вопросом: неужели дело Косби переломит хребет эпохе MeToo? В Washington Post убеждены, что нет. Во-первых, дело было закрыто по техническим причинам, а не потому, что женщинам, выступившим с обвинениями, не поверили. Во-вторых, движение MeToo оказало «глубокое влияние на жизнь женщин не только в США, но и во всем мире». В эпоху цифровизации женщинам стало проще отстаивать свои права, одерживая политические и правовые победы.

Билл Косби со своими адвокатами Фото: REUTERS

СВОБОДУ ВАЙНШТЕЙНУ?

После этого беспрецедентного решения суда многие в США заговорили о том, что у главного насильника Голливуда, продюсера Харви Вайнштейна, появился шанс выйти на свободу.

- Отменив приговор Биллу Косби, суд Пенсильвании показал, что будет следовать закону и придет к верному решению вне зависимости от того, кто окажется на скамье подсудимых. Это укрепляет нашу веру в то, что суд Нью-Йорка придет к аналогичному верному решению в деле Харви Вайнштейна, учитывая все факты, требующие повторного рассмотрения, - заявил представитель продюсера.

В марте 2020 года суд приговорил 67-летнего Вайнштейна к 23 года лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, но при этом оправдали в «хищническом сексуальном насилии» - есть в Америке такой вполне юридический термин. Если бы присяжные признали его виновным по этому пункту, то продюсеру грозило пожизненное.

Однако шансов выйти на свободу у Вайнштейна мало. Во-первых, у него нет такой сделки со следствием, а во-вторых, приговор ему выносил суд Нью-Йорка, который может пренебречь решением суда Пенсильвании и вовсе передать продюсера в Калифорнию, где против него выдвинуто еще 11 обвинений.

ГОЛЛИВУДОМ ЕДИНЫМ...

Откровения звезд Голливуда о сексуальных домогательствах со стороны именитых коллег стали уже нормой в эпоху MeToo. «Жертвами» этих признаний стало множество мужчин. Среди них актер Кевин Спейси. В 2017 году Энтони Рэпп рассказал, как в 1986-м Спейси приставал к нему, когда Энтони было всего 14 лет. После этого актера обвинили в домогательствах еще около 20 человек. На его карьере был поставлен жирный крест: ему отказали в съёмках «Карточного домика», вырезали из фильма «Все деньги мира», пресса обвиняла во всех тяжких, продюсеры рвали контракты. В итоге, в суде так и не смогли доказать вину актера и с него были сняты обвинения.

В домогательствах призналась и певица Бьорк. Она рассказала, как в 2000 году к ней приставал датский режиссер Ларс фон Триер. Дело закончилось без судебных разбирательств. А вот актеру Джеймсу Франко не повезло. Пять девушек признались, что он позволял себе лишнее во время постельных сцен и как-то раз принуждал к сексу несовершеннолетнюю. В итоге Франко запретили выдвигать на Оскар.

Еще одной «жертвой» MeToo стал Стивен Сигал. Более десятка женщин обвинили актера в домогательствах и изнасилованиях. Следствие по этому делу до сих пор продолжается, но, судя по всему, оно не сильно мешает Сигалу жить.

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