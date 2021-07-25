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Звезды25 июля 2021 16:05

Конец эпохи MeToo: «Главный папа Америки» вышел из тюрьмы после десятков обвинений в изнасиловании

В США освободили 83-летнего комика
Мария БЕРК
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В США освободили 83-летнего актера Билла Косби

В США освободили 83-летнего актера Билла Косби

Фото: REUTERS

На шутках комедийного актера Билла Косби выросло не одно поколение американцев. Слава к чернокожему шоумену пришла еще в 60-х годах, когда он снялся в сериале «Я - шпион». А после выхода сериала «Шоу Косби» про семейку афроамериканцев Хакстейблов, Косби заручился всеобщей любовью и прозвищем «главный папа Америки». Поэтому, когда в 2014 году против актера выдвинули обвинение в изнасиловании, никто сразу не смог в такое поверить. А ведь он стал первой ласточкой среди многих знаменитостей, которым досталось от движения MeToo.

«НАПОИЛ И ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ»

Первой, кто заявил об изнасиловании, стала бывшая баскетболистка и тренер женской баскетбольной команды университета Темпл в Филадельфии Андреа Констанд. В 2005 году она рассказала полиции, что в Косби пригласил ее домой и предложил принять таблетки, чтобы расслабиться. Только вместо того, чтобы расслабиться, женщина потеряла возможность контролировать себя и находилась в бессознательном положении. Этим и воспользовался актер.

Косби уверял, что его приятельница не была против их секса. Но Констанд настаивала, что согласиться на половой акт в тот момент никак не могла. Во-первых, она была под действием психотропов, а во-вторых, она предпочитает девушек, так что престарелый комик никак ее не привлекает. В итоге, дело было решено в досудебном порядке. Актер выплатил пострадавшие почти 3,5 миллиона долларов.

Актера встречали друзья.

Актера встречали друзья.

Фото: REUTERS

ТАБЛЕТКИ ДЛЯ КОМИКА

Но на этом обвинения любвеобильного Билла Косби в сексуальном насилии не закончились. В 2015 году на волне движения MeToo в адрес актера посыпались десятки исков об изнасилованиях. Первое заседание состоялось в 2017 году. Тогда удалось довести до суда только дело Андреа Констанд, остальные более 50 исков не смогли рассмотреть за истечением срока давности.

На первом процессе коллегия присяжных так и не смогла определиться - виновен актер или нет. Дело было отправлено на пересмотр и на заседании в 2018 году Косби был вынесен обвинительный приговор по трем эпизодам. Против комика свидетельствовали пять женщин, которые рассказали, как актер изнасиловал их. Среди них была модель Дженис Дикинсон. Косби провернул с ней аналогичный трюк: напоил таблетками, а затем воспользовался ее бессознательным состоянием. Инцидент произошел аж в 1982 году. Другая модель Челан Лаша рассказала, как Косби изнасиловал ее в 1986 году, когда пострадавшей было всего 17 лет.

ОТ ТРЁХ ДО ДЕСЯТИ

Адвокаты Косби не сдавались. Они давили на то, что престарелый актер с букетом хронических болезней, которому в тот момент исполнился 81 год, должен отбывать срок не в тюрьме, а дома. Они также настаивали на том, что после 2004 года против Косби никто не выдвигал обвинений. Но суд был непреклонен. Обвинения слишком серьезны. Поэтому комика отправили в тюрьму на срок от трёх до десяти лет.

- Падшие ангелы страдают больше всего, - произнес судья сакраментальную фразу во время вынесения приговора.

Так Билл Косби стал первой знаменитостью, получившей реальный срок в эпоху движения MeToo.

После этого мало кто из жертв сексуальных похождений Косби думал, что еще раз услышат фамилию своего мучителя, если только не в некрологе. Но как бы не так. На днях суд освободил из-под ареста чернокожего комика.

Билл Косби стал первой ласточкой среди многих знаменитостей, которым досталось от движения MeToo.

Билл Косби стал первой ласточкой среди многих знаменитостей, которым досталось от движения MeToo.

Фото: REUTERS

АМЕРИКАНСКИЙ ХИЩНИК

Спустя два года тюремного заключения Верховный суд Пенсильвании отменил обвинительный приговор Косби. Выяснилось, что в 2005 году актер заключил соглашение с бывшим прокурором Брюсом Кастором и это позволило суду отменить существующий приговор с важной пометкой - повторное рассмотрение дела об изнасилованиях невозможно.

«Я никогда не менял ни своей позиции, ни своей истории. Я всегда отстаивал свою невиновность. Спасибо всем моим фанатам, сторонникам и друзьям, которые поддержали меня в этом испытании. Особая благодарность Верховному суду Пенсильвании за верность закону», - написал в своем Твиттер Косби после выхода на свободу.

В день освобождения комика в Филадельфии собрался митинг. Толпа скандировала «Билл Косби - хищник Америки» и «Серийный насильник Косби на свободе - справедливости нет».

Сейчас адвокаты актера изучают иск, который выдвинули против штата Пенсильвания за отмену обвинительного приговора.

КОНЕЦ ФЕМ-ЭПОХИ?

Новости из Филадельфии взбудоражили Голливуд. Главные звезды движения MeToo первыми отреагировали в соцсетях.

- Это была ошибка прокуроров, которая вряд ли повторится в будущем, - заявила журналистам актриса и бывшая подружка певца Мэрлина Мэнсона Роуз Макгоуэн.

- Сегодняшнее разрушительное решение суда взять и отменить приговор мужчине, который причинил столько вреда, боли и эмоциональных травм десяткам женщин, является злой пародией и несправедливостью, - высказалась основательница фонда помощи пострадавшим от насилия Time’s up Тина Чен.

Журналисты задаются вопросом: неужели дело Косби переломит хребет эпохе MeToo? В Washington Post убеждены, что нет. Во-первых, дело было закрыто по техническим причинам, а не потому, что женщинам, выступившим с обвинениями, не поверили. Во-вторых, движение MeToo оказало «глубокое влияние на жизнь женщин не только в США, но и во всем мире». В эпоху цифровизации женщинам стало проще отстаивать свои права, одерживая политические и правовые победы.

Билл Косби со своими адвокатами

Билл Косби со своими адвокатами

Фото: REUTERS

СВОБОДУ ВАЙНШТЕЙНУ?

После этого беспрецедентного решения суда многие в США заговорили о том, что у главного насильника Голливуда, продюсера Харви Вайнштейна, появился шанс выйти на свободу.

- Отменив приговор Биллу Косби, суд Пенсильвании показал, что будет следовать закону и придет к верному решению вне зависимости от того, кто окажется на скамье подсудимых. Это укрепляет нашу веру в то, что суд Нью-Йорка придет к аналогичному верному решению в деле Харви Вайнштейна, учитывая все факты, требующие повторного рассмотрения, - заявил представитель продюсера.

В марте 2020 года суд приговорил 67-летнего Вайнштейна к 23 года лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, но при этом оправдали в «хищническом сексуальном насилии» - есть в Америке такой вполне юридический термин. Если бы присяжные признали его виновным по этому пункту, то продюсеру грозило пожизненное.

Однако шансов выйти на свободу у Вайнштейна мало. Во-первых, у него нет такой сделки со следствием, а во-вторых, приговор ему выносил суд Нью-Йорка, который может пренебречь решением суда Пенсильвании и вовсе передать продюсера в Калифорнию, где против него выдвинуто еще 11 обвинений.

ГОЛЛИВУДОМ ЕДИНЫМ...

Откровения звезд Голливуда о сексуальных домогательствах со стороны именитых коллег стали уже нормой в эпоху MeToo. «Жертвами» этих признаний стало множество мужчин. Среди них актер Кевин Спейси. В 2017 году Энтони Рэпп рассказал, как в 1986-м Спейси приставал к нему, когда Энтони было всего 14 лет. После этого актера обвинили в домогательствах еще около 20 человек. На его карьере был поставлен жирный крест: ему отказали в съёмках «Карточного домика», вырезали из фильма «Все деньги мира», пресса обвиняла во всех тяжких, продюсеры рвали контракты. В итоге, в суде так и не смогли доказать вину актера и с него были сняты обвинения.

В домогательствах призналась и певица Бьорк. Она рассказала, как в 2000 году к ней приставал датский режиссер Ларс фон Триер. Дело закончилось без судебных разбирательств. А вот актеру Джеймсу Франко не повезло. Пять девушек признались, что он позволял себе лишнее во время постельных сцен и как-то раз принуждал к сексу несовершеннолетнюю. В итоге Франко запретили выдвигать на Оскар.

Еще одной «жертвой» MeToo стал Стивен Сигал. Более десятка женщин обвинили актера в домогательствах и изнасилованиях. Следствие по этому делу до сих пор продолжается, но, судя по всему, оно не сильно мешает Сигалу жить.

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