«Без бумажек»: Как оформить ипотеку и сберечь деревья

Фото: Shutterstock

Покупка недвижимости - одна из главных сделок в жизни каждого человека. Как правило, речь идет о нескольких миллионах рублей. И раньше процесс оформления занимал долгое время, а продавец и покупатель получали на руки кипы бумажных документов.

Сейчас все стало гораздо проще. Опять же - благодаря цифровизации и введению в строй удобных онлайн-сервисов.

ОНЛАЙН-СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Одна из наиболее удобных экосистем в сфере недвижимости – цифровой сервис «Свое жилье» от Россельхозбанка.

Он появился в октябре 2020 года. Но уже сейчас в экосистеме можно выбрать недвижимость из более чем 1,2 млн вариантов жилья. Там представлены как более четырех тысяч новых жилых комплексов, так и предложения на вторичном рынке жилья. Все это благодаря интеграции с крупнейшим сервисом по поиску недвижимости ЦИАН.

При этом половина сделок по покупке жилья совершается с помощью заемных средств. Поэтому в функционал экосистемы встроен еще и выбор ипотечного кредита.

Экосистема позволяет в несколько кликов рассчитать стоимость займа, выбрать наиболее подходящую ипотечную программу, подать заявку на кредит в режиме онлайн. Набор онлайн-сервисов позволяет сократить количество посещений офисов Россельхозбанка до одного — непосредственно для подписания кредитного договора и проведения расчетов с продавцом.

И наконец, ключевым отличием сервиса от конкурентов стала возможность получить услуги по обслуживанию уже купленной недвижимости - переезда, клининга, дизайна, мелкого бытового ремонта и даже стрижки газонов (если речь идет о загородном доме и сельской ипотеке).

В итоге создан сервис, максимально удобный для клиента, заточенный под его потребности. Благодаря новой экосистеме операции на рынке недвижимости стали еще более прозрачными и понятными для людей, которые хотят приобрести жилье. Более того, за счет новых сопутствующих услуг значительно расширено привычное понятие «Дом под ключ».

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД И ЭКОНОМИЯ СОТЕН ТОНН БУМАГИ

При этом новые сервисы позволяют клиенту не только минимизировать количество посещений отделений банка. Но и решать все остальные вопросы, связанные с жильем, онлайн. К примеру, Россельхозбанк реализовывает возможность отправки документов по сделкам с недвижимостью на государственную регистрацию в электронном виде.

Разработанная технология позволяет оформлять все документы по сделке значительно быстрее и непосредственно в самом банке. Кроме того, при создании сервиса электронной регистрации было уделено особое внимание безопасности и соблюдению требований законодательства.

По расчетам Россельхозбанка, перевод всех поступающих в банк заявок на оформление ипотечных кредитов на платформу Свое Жилье позволит сэкономить больше 63 млн листов бумаги формата А4 весом около 317 тонн. По площади это соответствует более 6 гектарам леса, 100 стандартным дачным участкам размером 6 соток, 8 футбольным полям или двум с половиной Красным площадям в Москве.

БУРНЫЙ РОСТ ЭКОСИСТЕМЫ И РЕЖИМ «ОДНОГО ОКНА»

Сегодня каждый пятый ипотечный кредит в Россельхозбанке выдается через экосистему «Свое Жилье». Общая сумма сделок составила более 19 млрд рублей. За год существования экосистемы более 560 тысяч клиентов получили консультацию по ипотечным программам РСХБ и сопровождению ипотечного кредита.

При этом банк активно сотрудничает и с профессиональными игроками рынка жилья - застройщиками и агентствами недвижимости. Сейчас на платформе аккредитовано более 5500 партнеров. Клиенты могут оформлять сделки и подавать заявки на кредиты через их личные кабинеты.

Интерес клиентов к сервису доказывает удобство и простоту оформления ипотечных сделок онлайн. Приобретение квартиры не должно требовать много времени и усилий. Поэтому возможность заполнения и отслеживания процесса рассмотрения заявки «в режиме одного окна» – в офисе застройщика или агентства недвижимости - делают оформление ипотечной сделки еще более быстрой и комфортной.

СПРАВКА «КП»

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (РСХБ) - один из крупнейших российских банков и лидер в финансировании агропромышленного комплекса страны. Кредитный портфель банка превышает 3 трлн рублей. Клиентами банка являются более 7 млн физических и юридических лиц. Во всех регионах страны работают свыше 1300 отделений. Россельхозбанк на 100% принадлежит государству. Играет ключевую роль в решении экологических задач. Является генеральным спонсором Национальной экологической премии «Чистый воздух - 2021».