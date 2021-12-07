Наши «красные линии» против политики открытых дверей НАТО – какие позиции у Путина и Байдена перед встречей

США уже готовят санкции против России, если президентам не получится договориться Фото: Shutterstock

У России сейчас непростые отношения с Западом. В Москве боятся, что НАТО разместит на Украине атакующие ракеты. В Европе говорят о нашем возможном нападении на Киев и грозят «ядерными» санкциями в ответ. На этом фоне Путин созванивается с Байденом.

- В разговоре надо учитывать интересы обеих сторон. Российский лидер собирается выслушать озабоченности партнера и дать разъяснения, - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

У Москвы и Вашингтона по многим вопросам принципиальные, и что важно, противоположные позиции. Вот какая расстановка интересов перед общением президентов.

РОССИЯ

- Мы принципиально против дальнейшего расширения НАТО на восток.

- Для нас совершенно неприемлемо, если на территории Украины разместят ракеты НАТО. Не важно, атакующие они будут или из системы ПРО. Любые ракеты, способные долететь до Москвы, воспринимаются в Кремле, как пересечение «красной линии».

- Нам нужны письменные гарантии безопасности наших западных границ.

- Мы настаиваем на выполнении Киевом Минских соглашений по Донбассу. Проблема в том, что Украина делать этого не хочет, так как считает мирные договоренности своим поражением.

- Россия против того, чтобы на Донбассе применялись боевые беспилотники.

- В Москве хотят нормализации дипотношений с Америкой. Посольства обоюдно должны вернуться к обычной работе, чтобы люди могли получать визы.

США

- Америка не будет давать гарантии нерасширения НАТО на восток. Решение должно приниматься всеми членами военного блока. И вообще НАТО за политику открытых дверей.

- В Вашингтоне хотят получить наши гарантии, что мы не будем нападать на Украину.

- Байден хочет, чтобы Россия ограничивала свои торговые и деловые контакты с Китаем, чтобы сдерживать растущую мощь Пекина.

- Россия должна активнее бороться с кибепреступностью на своей территории.

- Коллективный запад в случае нашей войны с Киевом готов отключить российские банки от международной системы Swift. Это подорвет нашу внешнюю торговлю, так как компании не смогут отправлять или получать деньги из других стран.

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