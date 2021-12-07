Война или федерализация Украины. Чего ждут в Киеве от видеоконференции Владимира Путина и Джо Байдена

То неловкое чувство, когда весь мир говорит о переговорах, на которых решается твоя судьба, но тебя на них даже не позвали. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

То неловкое чувство, когда весь мир говорит о переговорах, на которых решается твоя судьба, но тебя на них даже не позвали. Я, конечно, об Украине. В Киеве не беспочвенно полагают, что незалежная станет главной темой видео-саммита Путин-Байден. Судя по информационной истерии, которая предваряет онлайн-встречу, украинской тематике действительно будет уделено немало времени. Но от самого Киева в этом разговоре ничего зависеть не будет. Хотя Владимир Зеленский и заявил, что согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Накануне Украину постигла очередная зрада - Вашингтон заявил, что в назревающей в СМИ войне между Россией и Украиной штаты принимать участия не собираются. Отказались увеличивать свой контингент и канадцы. Министр обороны незалежной на этом фоне продемонстрировал незаурядные способности по переобуванию в воздухе.

Еще сутки назад он призывал США, Канаду и Великобританию разместить своих военных в районах, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России - в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный. Это будет хороший знак русским, что вы здесь», - говорил он. А в день переговоров его уже поправили: «Нам не нужны американские или канадские солдаты, сражающиеся здесь за Украину. Мы будем сражаться сами, но нам необходима модернизация вооружений», - заявил Алексей Резников.

Между тем среди потока шапкозакидательства в украинских СМИ и заголовками, типа «Байден укажет России ее место», местные политологи все-таки пытаются анализировать предстоящую встречу и ее последствия.

- Не исключаю, что США и Россия согласуют новый план мирного урегулирования по Украине. Ведь принципиальных отличий между позицией США и России по мирному урегулированию в Украине нет, - поделился директор Украинского института политики Руслан Бортник. - То есть для США выглядит абсолютно нормальной модель автономизации Донбасса и его возвращение в автономном статусе в Украину. В частности, в свое время за это время выступала и зам Госсекретаря Нуланд, и Байден поддерживал это словами. Принципиальных отличий в позиции США и России нет, но есть вопросы по тактике реализации этого плана. То есть прекращение боевых действий, первоочередность шагов и действий сторон. Если стороны ни о чем не договорятся эта видеоконференция приведет к углублению кризиса, станет понятно, что США будут интенсивно противодействовать запуску Северного потока-2.

- Украина - это лишь разменная карта, воевать за нее вряд ли будут, - полагает глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. - Именно поэтому конфронтационный сценарий сегодня не кажется совсем уже не реалистичным. Но все же остаётся надежда на то, что дипломаты смогут включить здравый смысл: в тактическом плане конфронтация и провоцирование войны в Украине может быть и дадут США некий эффект, но в стратегическом плане ещё больше толкают Москву и Пекин к заключению военно-политического союза и в дальнейшем к перерастанию маленького украинского конфликта в огромный конфликт мирового масштаба.

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