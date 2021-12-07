Откуда взялась «закрытая линия», по которой свяжутся Путин и Байден

Скорее всего, для связи будет использоваться интернет и особые алгоритмы шифрования Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что видеоконференция Владимира Путина и Джо Байдена пройдет по специальной закрытой линии связи. Она достаточно надежная и позволяет «говорить на самые закрытые темы».

- Еще при предыдущих администрациях, когда хоть что-то созидательное в наших отношениях оставалось, удалось достичь договоренности о создании закрытой линии видеосвязи для общения на высшем и высоком уровне между двумя странами. Она бездействовала до сих пор и фактически поддерживалась только в технической работоспособности,— рассказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что общение по видеосвязи принципиально не отличается от личных встреч или телефонных созвонов. Президенты «всегда максимально концентрируются на словах друг друга».

- Скорее всего, для связи будет использоваться интернет и особые алгоритмы шифрования. Подслушать разговор президентов практически невозможно, - рассказал kp.ru гендиректор компании «Код безопасности» Андрей Голов.

Эксперт добавил, что точные сведения о таких каналах связи строго засекречены. Не известно, как будет передаваться информация – может по отдельному оптоволоконному кабелю, лежащему на дне океана, а может и по спутнику.

Эксперт по интернет-безопасности Игорь Ашманов предположил, что спецслужбы могли использовать сторонний протокол шифрования.

- У России свои технологии шифрования, у американцев – свои. Вряд ли кто-то захочет поделиться собственными секретными разработками. Поэтому спецслужбам надо было договориться об использовании какой-то общей технологии шифрования. В интернете есть такие открытые алгоритмы. Несмотря на то, что общий принцип работы известен любому специалисту, взломать конкретный зашифрованный разговор практически невозможно. Есть мнение, что защита абсолютная, но всегда надо оставлять возможность, что где-то есть гении, которые совершили то, что раньше казалось невозможным, - добавил Ашманов.

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