Тимати на светской вечеринке попал на видео в объятиях замужней модели

Знаменитый холостяк не отводил глаз от красавицы-модели. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Холостяк Тимати, которому так и не удалось устроить личную жизнь в рамках телешоу, на гала-ужине GQ появился в гордом одиночестве - даже привычных амбалов-охранников рядом с рэпером на этот раз не наблюдалось. Классический костюм, черная бабочка и белозубая улыбка - ради выхода в свет певец оделся с иголочки, хоть и не слишком соответствовал "сияющему" дресс-коду мероприятия.

Зато блеска рэперу неожиданно добавила дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова. 23-летняя модель с удовольствием позировала фотографам в обнимку с брутальным артистом, хотя Алеся - барышня несвободная. В мае она вышла замуж за экс-жениха Светланы Ходченковой Георгия Петришина, а уже в июле у пары родилась дочь Киара. Молодая мама быстро пришла в форму, что и продемонстрировала перед объективами камер. А вот законного супруга рядом не наблюдалось.

Между тем, в Инстаграме Тимати и Кафельникова всячески подогревают интригу, посылая друг другу смайлики-поцелуи. "Ждем третьего ребенка", - пишут поклонники рэпера, у которого подрастают сын и дочь от отношений с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. При этом матерей своих детей Юнусов так ни разу и не отвел под венец.

Впрочем, шоу "Холостяк", в котором Тимати принимал участие в этом году, тоже не закончилось свадьбой, обещанной по сценарию. Модель из Испании Катя Сафарова, которую рэпер выбрал в финале, получила узнаваемость, рекламные контракты, подписчиков в Инстаграме, а также выход в свет с "женихом" на премию "МУЗ-ТВ". Дальше этого дело не пошло.