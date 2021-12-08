Для розыгрыша «Новогоднего миллиарда» «Русское лото» формирует тиражную комиссию

Билет «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» считается одним из самых популярных подарков на Новый год. Фото: «Столото»

«Столото» приглашает войти в состав независимой тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» – главного лотерейного розыгрыша года, который по традиции пройдет 1 января 2022 года в прямом эфире телеканала НТВ в 15:30 по московскому времени. В рамках праздничного тиража гарантированно разыграют главный приз в размере 1 млрд руб., 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных призов.

Тиражная комиссия осуществляет контроль за честностью и прозрачностью розыгрыша: проверяет бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий, а также следит за корректностью проведения розыгрыша. В рамках каждого розыгрыша тиражная комиссия подписывает протокол, который фиксирует все события. В случае отсутствия нарушений розыгрыш считается состоявшимся, что также фиксируется в протоколе тиражной комиссии.

Войти в состав независимой тиражной комиссии новогоднего розыгрыша может любой дееспособный гражданин России старше 18 лет на безвозмездной основе, имеющий QR-код, подтверждающий иммунизацию от COVID-19, а также заполнивший анкету в период с 6 до 19 декабря 2021 года.

Отбор участников будет состоять из двух этапов:

— На первом этапе из всех полученных анкет редакция шоу сформирует шорт-лист из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям прямого эфира. Редакция шоу проведет интервью с выбранными кандидатами для оценки их на стрессоустойчивость, собранность и умение держаться в кадре.

— Итогом второго этапа станет отбор Редакцией шоу пяти победителей, один из которых войдет в состав тиражной комиссии «Новогоднего миллиарда» в прямом эфире 1 января 2022 года, четверо будут приглашены к участию в тиражной комиссии розыгрышей в течение года. Результаты будут объявлены 26 декабря в эфире программы «У нас выигрываю!» на НТВ.

«К «Новогоднему миллиарду» не только как к главному розыгрышу года, но и крупнейшему – на кону более двух миллиардов – приковано пристальное внимание. 1 января 2022 года, с вероятностью свыше 60%, в стране появится новый лотерейный миллиардер, с меньшей вероятностью главный приз – один миллиард рублей – разделят между собой поровну два или более участников, – отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович. — Когда речь идет о такой сумме, очень важно, чтобы все участники, зрители, телезрители и все-все-все были уверены в честности и прозрачности проведения новогоднего розыгрыша так же, как и других розыгрышей государственных лотерей. Из года в год мы используем самые передовые технологии для того, чтобы участники своими глазами могли увидеть, что новогодний розыгрыш наравне с другими проходит прозрачно и при формировании выигрышной комбинации соблюдается принцип случайности. Так, розыгрыш «Новогоднего миллиарда» проходит в прямом эфире, и в студии мы дополнительно устанавливаем панорамную камеру 360 градусов, которая позволяет заглянуть в каждый уголок съемочной площадки даже во время рекламной паузы. И поскольку в состав тиражной комиссии на безвозмездной основе может войти любой гражданин России старше 18 лет, мы призываем всех желающих воспользоваться своим правом».

Напомним, с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов нашей страны разных уровней. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.