Почти половина родителей заметили, что из-за пандемии их ребенок стал пассивнее

Опрошенные рассказали, как сказался коронавирус на их детях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ковидных ограничений школьников по всей стране время от времени переводят на дистанционку. Дети стали проводить больше времени дома, с семьей, но реже видеться со сверстниками. Сайт KP.RU просел опрос и выяснил, как пандемия сказалась на детской активности, увлечениях школьников, их времяпровождении.

Мы задали вопрос: «Как отразилась пандемия на образе жизни вашего ребенка?» и узнали, кто из детей стал больше гулять, а кто обосновался дома у компьютера.

Почти половина родителей признали, что с начала эпидемии их ребенок стал пассивнее. 43% опрошенных отметили, что школьники стали проводить у компьютера еще больше времени, а выбираться на улицу стали реже.

Еще 11% отметили, что из-за ограничительных мер их ребенку пришлось бросить секцию или кружок, в который они раньше ходили. Также некоторые добавили, что внеклассные занятия стали проводиться реже или, как и уроки, были переведены в дистанционный формат.

А вот другие 11% родителей отметили, что за последние два года их ребенок стал чаще гулять и больше времени проводить на свежем воздухе. Из-за того, что обучение перешло в онлайн-формат, у детей появилось больше свободного времени, они стали более отдохнувшими и расслабленными, появилось больше возможностей и поводов встречаться с друзьями.

Кроме того 2% опрошенных добавили, что поскольку дети почти перестали ходить в школу, они начали чаще навещать друг друга, бывать в гостях у товарищей.

«Конечно, личное общение со сверстниками, это очень важно, но школьников же по домам никто не запер, они могут встречаться и после уроков! У меня братишка в 7 классе, гуляет постоянно зато, хоть время на это есть», - говорит один из участников опроса.

«И с семьей больше времени проводят, и гулять стали больше. И вставать в школу можно попозже, время на дорогу не тратить», - перечисляет плюсы новой реальности другая участница исследования.

А вот треть респондентов отметили, что образ жизни их ребенка никак не изменился за время пандемии. Все занятия, уроки и развлечения сохранились и теперь, поэтому ребенок никак не ощутил на себе введение антиковидных ограничений.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 4,9 тысячи человек.

Напомним, ранее россияне рассказали, как пандемия сказалась на образе жизни их бабушек и дедушек.