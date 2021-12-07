Володин про свой пост в Telegram: «Я не отношусь к комментирующим, как к ботам»

Пост председателя Госдумы в соцсети о введении обязательного QR-кода набрал больше миллиона просмотров и 727 тысяч комментариев Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, что политик предложил всем желающим высказывать свои идеи по поводу того, как могут быть реализован закон об обязательном предъявлении QR-кодов. Пост был размещен 24 ноября. И по сей день просмотры и комментарии нарастают, как снежный ком.

Тем более в свете того, что законопроект пока еще обсуждается. Сейчас в регионах, а дальше снова вернется в Госдуму.

Многие предполагают, а некоторые даже высказывают вслух версии, что половина комментирующих - боты. Не может, мол, такого быть, чтобы резко и такой ажиотаж.

Что об этом думает сам автор поста, председатель парламента Госдумы? На брифинге журналисты прямо его об этом и спросили.

- Тех, кто на меня подписан и оставляют комментариями, ботами не считаю. Я исхожу из того, что вопросы и предложения, которые озвучены, надо изучать. Для меня это обратная связь.

Большинство региональных парламентов проголосовали за введение обязательных QR-кодов. В 11 регионах отказались от обсуждения законопроекта. Ну а где-то заседания по этому вопросу еще идут.

Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 16 декабря.