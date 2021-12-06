Пост Володина про законопроекты о QR-кодах набрал миллион просмотров Фото: ТАСС

Пост председателя Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах набрал уже миллион просмотров. Спикер нижней палаты парламента опубликовал его в своем Telegram-канале 24 ноября 2021.

Высказались о введении QR-кодов под постом более 722 тысяч раз. Количество подписчиков Володина в мессенджере возросло с 40 тысяч до 156 735.

Пост Володина про законопроекты о QR-кодах набрал миллион просмотров

Напомним, спикер Госдумы опубликовал в Telegram пост в поддержку обращения врачей 11 российских больниц к противникам вакцинации. В том же посте он написал о важности общественного обсуждения законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах и открыл комментарии, приглашая россиян высказаться. На следующий день сообщение прокомментировали 355 тысяч раз.

Как писал сайт kp.ru, Володин пообещал изучить комментарии к своему посту о QR-кодах.