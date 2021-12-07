Известная актриса ошарашила признанием о молодой любовнице Александра Градского

Александр Градский всегда пользовался успехом у женщин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Многие поклонники 7 декабря посетили могилу Александра Градского. С момента смерти певца прошло девять дней. Артист скончался 28 ноября на 73-м году жизни. За месяц до смерти стало известно, что композитор женился на четвертой избраннице Марине Коташенко. И почти одновременно с этим пошли слухи о том, что в последнее время отношения между супруги были далеки от идеальных. Даже ходили слухи о том, что Александр Борисович не жил с молодой женой. И вот теперь они нашли свое подтверждение.

Александр Градский всегда пользовался успехом у женщин. "Я из тех динозавров, кто еще любит женщин. Надеюсь, они меня тоже любят!" - делился певец за несколько месяцев до смерти.

Он отмечал, что помнит всех своих женщин, с которыми у него были отношения. Но лишь четверо из них занимают в его сердце особенное место. "Эти женщины были моими женами", - цитирует артиста "Экспресс газета".

После смерти певца его друг Андрей Караулов сделал несколько страшных заявлений о последних днях жизни Александра Борисовича. Так, по словам Караулова, когда Градского увозили в больницу в бессознательном состоянии, рядом с ним "были сиделка и поклонница, которая держала его за руку". "Умирать он уехал в полном беспамятстве и сжимал руку своей подруги - просто поклонницы, которая оказалась рядом в тот момент, когда за ним приехали врачи. Ему нужна была чья-то рука. Все это страшно..." - поведал Андрей Викторович на своем YouTube-канале.

Караулов также сообщил: "У него минимум три дня был инсульт. Родные были где-то за городом, у всех свои дела. Он и не хотел, чтобы ему мешали умирать. Жить он не хотел".

Стоит отметить, что эти заявления друга прозвучали как раз на фоне странных слухов. Мол, отношения с последней женой Мариной у Градского расклеились еще до его того, как он подхватил коварный коронавирус и после выписки из больницы практически уже не мог ходить.

Сплетники отмечали, что до молодой супруги могли доходить слухи, что в одном из сезонов "Голоса" музыкант якобы завел любовницу. "Да, мне рассказывали, что новая девка из «Голоса» два года назад у Градского появилась. Но подробностей не знаю", - огорошила признанием известная актриса Людмила Цветкова.