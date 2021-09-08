30 лет после развода советских республик: Прибалтика нашла нового спонсора, Украина тонет, Таджикистан безостановочно рожает

Эстония нашла другого спонсора и разбогатела, Украина тонет, а Таджикистан безостановочно рожает. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЕВРОКОРМУШКА ДЛЯ ПРИБАЛТИКИ

Тридцать лет прошло с распада Советского Союза, а споры все не утихают: лучше бы мы жили, если б смогли сохранить великую страну, или нет? И кто выиграл, а кто проиграл от распада Союза? А главное, по каким параметрам сравнивать?

Обычно берут ВВП на душу населения (с учетом паритета покупательной способности). Но с такой методикой многие исследователи не согласны: не в деньгах счастье. Есть еще и рождаемость, продолжительность жизни, чувство гордости за страну, с которой все считаются — это что, не учитывать? Вот мы и решили сравнить страны по разным показателям - устроить такое странное (от слова «страны») многоборье.

Начнем с денег. По данным Всемирного банка, на постсоветском пространстве первые места по ВВП на душу населения за странами Балтии. Россия, великая наша держава, идет следом. Ну ничего, другие ведущие державы, такие, как, например, США, Китай, Германия, Япония, тоже не в лидерах — возглавляет мировой рейтинг скромный Люксембург.

Но давайте разберемся с постсоветским пространством.

- Лидерство стран Балтии во многом объясняется тем, что они получают значительные денежные средства от Евросоюза, - пояснил kp.ru руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память», политолог Владимир Симиндей. - Но деньги уходят не на создание собственной устойчивой экономики, а на развитие инфраструктуры, госуправления, бюрократических структур. Это позволяет делать акцент на развитии торговли и других услуг, закладывать завышенную прибыль. А производств, которые сами наполняли бы бюджет страны и сделали бы экономику независимой, не создается. Когда нет кризиса, такие дотационные модели срабатывают, но как только экономику начинает штормить, они трещат по швам. Потому что Евросоюзу и самому в кризис нужны деньги, а на всех их не хватит. Например, страны Южной Европы тоже считают, что нуждаются в помощи, и уже давно косо посматривают в сторону балтийских государств.

К тому же Прибалтика Прибалтике рознь.

- Уровень жизни там неоднороден, - продолжает эксперт. - Есть абсолютно депрессивные городки, где нет ни работы, ни социальной инфраструктуры — предполагается, что люди смогут ездить в более крупные центры. Но далеко не у всех есть машины, а общественный транспорт там работает неважно. Много таких мест в Латгалии (Восточная Латвия), есть депрессивные районы в южной и юго-восточной Эстонии, в Литве. И даже если сравнивать столичные города, то в Москве и других крупных мегаполисах России люди живут однозначно лучше, чем в главных города балтийских государств.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ

В целом экономика страны Балтии, несмотря на высокие табличные показатели, от распада СССР проиграла, считают эксперты.

- Если в советские времена там производилось много продукции с высоким уровнем добавочной стоимости — радиоэлектроника, автомобилестроение, судостроение, - то сегодня об этом не приходится говорить, - сказал kp.ru проректор Финансовой академии при правительстве РФ Александр Сафонов.

Главная причина в том, что Запад, финансирующий балтийскую тройку, не заинтересован в их экономической независимости. Показательный пример — Евросоюз под предлогом борьбы за экологию потребовал от Литвы закрыть знаменитую Игналинскую АЭС, когда-то Всесоюзную ударную комсомольскую стройку. Благодаря этой станции республика в свое время попала в книгу Гиннесса — как страна с наибольшей долей атомной энергетики в мире.

- В результате республика, которая раньше продавала электроэнергию и хорошо зарабатывала на этом, теперь вынуждена ее покупать, - рассказал kp.ru замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Свое экономическое лицо появилось было у Эстонии — там активно развивались цифровые технологии. Как никак, именно горячие эстонские парни придумали Скайп, и сейчас основной кадровый потенциал этого сервиса сосредоточен в Таллине и Тарту.

- Но после того, как в открытый доступ попали личные данные 14 тысяч жителей Эстонии, а из-за сбоя системы электронного управления разморозились и пришли в негодность более ста тысяч доз вакцин от ковида, ущерб составил 3 млн евро, имидж Эстонии как цифрового рая основательно пошатнулся, - поведал Владимир Симиндей.

Справедливости ради надо сказать, что в Прибалтике неплохо развивается сельское хозяйство. Но воспользоваться его плодами могут только сами жители региона и туристы. Поток продукции на запад сдерживается квотами Евросоюза, а на Восток, то есть к нам — откровенно антироссийской политикой этих стран.

- Постоянное желание досадить России какими-то абсурдными требованиями компенсаций, разговорами об оккупации, преследованием русских общественных организаций, русскоязычных СМИ привело к тому, что России такие партнеры стали неинтересны, - резюмирует Симиндей.

Самые влиятельные страны мира. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭЙ, ТОВАРИЩ, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ!

Следующий показатель — продолжительность жизни. Можно сколько угодно побеждать в гонке промышленных показателей, но если это ведет к массовому вымиранию населения, то стоит ли игра свеч? Экономика для человека или человек для экономики?

Средняя продолжительность жизни в стране зависит не только от генетического фона, но и от качества здравоохранения, разумного сочетания труда и отдыха, сбалансированного питания, общей культуры межличностных отношений, общего ощущения комфорта.

Советские плакатисты долго воспевали дружбу народов и изобильные урожаи. Но после перестройки оказалось, что дружба дружбой, а урожай все-таки врозь. Галина ШУБИНА, 1958 г.

У России здесь показатели слабоватые — по ожидаемой продолжительность жизни 10 место. Правда, по сравнению с 2000 годом мы неплохо прибавили, по темпам роста этого показателя мы четвертые, отобрали у вечности почти 8 лет. А на первом месте — Казахстан: в этой республике продолжительность жизни увеличилась почти на 11 лет. Дольше всех же на постсоветском пространстве живут в Эстонии, она обошла даже Соединенные Штаты.

Еще один важный показатель, на который обращают внимание демографы, — это разрыв между продолжительностью жизни у мужчин и женщин (то есть как рано умирают мужчины). Здесь у нас похвастать совсем нечем — 9,8 лет. Столько же как на утопающей Украине, а в Белоруссии даже на месяц больше (9,9 лет). Мы привыкли к такому разрыву, считаем его чуть ли не генетически обусловленным, но если посмотреть мировые показатели, то это результат африканского Свазиленда.

Кстати, разрыв в 9 и выше лет наблюдается еще и в Грузии, Латвии и Литве. В развитых странах он составляет от 3 до 6 лет при достаточно высокой продолжительности жизни — среди постсоветских республик в эти пределы вписывается Эстония и с некоторой натяжкой Узбекистан.

Изменение численности населения. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАСЕЛЕНИЕ НА ЭКСПОРТ

Главная проблема, которая стоит перед российской экономикой, - это нехватка рабочих рук. Численность населения уменьшается. Но если сравнивать с другими постсоветскими соседями, то по приросту-убыли мы с нашим «околонуля» примерно посередине, впереди 5 азиатских государств и Азербайджан. А в Прибалтике, Молдавии и Грузии совсем худо.

- Активнее всего на постсоветском пространстве численность населения растет в Таджикистане — ожидается, что к 2030 году она составит 10 млн человек, это почти в 2 раза выше уровня позднего СССР при том, республика пережила гражданскую войну, - рассказал kp.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. - В Узбекистане рождаемость чуть ниже, но впечатляют абсолютные показатели. Еще немного, и он станет вторым по численности государством на постсоветском пространстве, потеснив с этого места Украину, стремительно теряющую население.

Так что такое население для страны — это стратегический ресурс или обуза?

- То, что население в стране растет, не означает, что жизнь там меняется к лучшему, - считает Грозин. - Таджикистан, например, не показывает никаких успехов в других сферах. Доля детей и подростков моложе 18 лет составляет почти половину - их надо социализировать, создавать рабочие места, а у государства на это нет ресурсов.

Но есть и другое мнение.

- Население в регионе все равно участвует в производстве, каждый вносит вклад, - считает Сафонов. -. Чем больше работающих, тем выше ВВП — это очевидно. И даже трудовые мигранты, уезжающие из своих стран в Россию, работают не только на нашу экономику, но и на свою. Они посылают деньги домой, и эти деньги вливаются в экономику стран, откуда они уехали.

Но есть и другая сторона медали.

- Помимо экономических преимуществ (люди переводят из России деньги соизмеримые с государственными бюджетами) это создало для азиатских государств и большие проблемы, - говорит Жарихин. - Они получили зависимость от России в чем-то даже большую, чем имели, когда находились в Советском Союзе. Все колебания в нашей экономике отзываются и там. Кризис, сокращение рабочих мест для мигрантов приводит к тому, что часть из них возвращается. Но они не привыкли и не собираются привыкать дергать морковку и лук, собирать хлопок за те деньги, которые могут им предложить в Узбекистане, например, или Таджикистане. Опасное для этих стран явление. Например, в Киргизии революции как раз совпадали с периодами экономического спада в России.

В странах Балтии отток работоспособного населения имеет свои особенности.

- Рождаемость резко снизилась, такого беби-бума, какой был в середине 80-х, уже не будет, - говорит Симиндей. - На это наложился массовый отъезд граждан в самом активном возрасте на работу за границу. Страны Европы стали пылесосом для прибалтийской рабочей силы, обескровливая экономику. Абсолютное большинство покидает свою родину навсегда. Разве что некоторые, получив европейскую пенсию, вернутся доживать в родные места с учетом того, что деиндустриализация в Прибалтике привела к единственному положительному результату — улучшению экологической обстановки.

Это только в поговорке меньше народа — больше кислорода. В экономике наоборот.

- Если нет трудового ресурса, то возможности привлечь иностранные инвестиции крайне низки, - говорит Сафонов.

Индекс человеческого развития. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕСЛИ У НИХ ЛУЧШЕ, ПОЧЕМУ ОНИ ЕДУТ К НАМ?

В мировой практике для интегральной оценки, в какой стране лучше жить, используется еще и такой показатель как индекс человеческого развития (ИЧР). Он включает в себя продолжительность и уровень жизни, уровень образования, валовый национальный доход на душу населения.

Впереди традиционно балтийская тройка, а вот на 4 месте — Казахстан. Он обошел Россию благодаря более высоким темпам прироста населения и большей продолжительности жизни.

Но и этот показатель, по оценкам экспертов, не самый объективный в оценке, где лучше. Как и продолжительность жизни - ведь не едут же российские мужики в Узбекистан или Армению, хоть там наш брат живет на несколько лет дольше. Да и Казахстан, несмотря на то, что ИЧР там выше, чем в России, занял по итогам 2020 г. третье место по числу своих жителей, пожелавших принять российское гражданство. На втором месте Таджикистан, а на первом Украина.

- Россия же дает минимальный процент уезжающих в другие страны — это, наверное, и есть ответ на вопрос, кто выиграл, а кто проиграл от распада СССР, - говорит Жарихин.

По его словам, Россия - единственная, кому удалось не только выстроить суверенную и сравнительно успешную экономику, но и сохранить политическое влияние в мире, пусть не в такой мере, каким оно было у Советского Союза. Тем не менее по рейтингу политического влияния Россия уверенно занимает 2-3 строчку. А страны Балтии дружной тройкой замыкают перечень. Некоторые постсоветские государства даже не попали в список — это, например, Грузия, Армения, Молдавия, Киргизия...

Кто кого кормил при СССР. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Россия выиграла потому что она унаследовала имперскую политическую и экономическую элиту, - считает Жарихин. - Это дало более высокое качество управления, оно принципиально другое, чем в соседних странах, где после распада СССР остались в большинстве руководители областного уровня. Они не знали, что такое навык долгосрочного планирования, навык международных отношений. В рамках СССР мы были равными республиками, но сейчас, став самостоятельными, мы не являемся равными государствами. Россия - великая держава, а они - небольшие европейские или азиатские страны. И никакой ВВП на душу населения этого не учитывает.

Попутно отметим, что и стабильное положение Белоруссии связано во многом с тем, что она является самым близким партнером России, конвертируя порой политическое партнерство в экономические дивиденды.

Прямо противоположную позицию заняла Украина - и превратилась в страну упущенных возможностей. По таким важнейшим показателям, как темпы роста ВВП на душу населения и среднедушевой объем потребления товаров и услуг она уверенно занимает 14-е, предпоследнее место. А ведь когда-то это была вторая после России экономика СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Горбачев: Меня потрясло безразличие людей к развалу СССР

Последний лидер Советского Союза написал статью с итогами своего правления (подробности)

Как Россия вывозила ядерное оружие из бывших советских республик: Дележка арсенала местами напоминала детектив

На месте СССР могли появиться четыре атомные державы (подробности)