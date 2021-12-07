США отказались от санкций против «Северного потока-2» и Госдолга России после переговоров Путина и Байдена

Законодатели США убрали из проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против "Северного потока — 2". Фото: REUTERS

Лидеры беседовали больше двух часов. За это время в прессу не просочилось ни одного намека на то, что происходило в защищенном канале связи. Но уже через полчаса посыпались новости. Однако, после

Итак, первые итоги:

- Законодатели США убрали из проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против "Северного потока — 2", хотя этот бюджет уже был согласован.

- Законодатели убрали из согласованного проекта оборонного бюджета запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ. То есть санкции против госдолга России.

Как сообщает американский телеканал CNN, переговоры Путина и Байдена шли "жестко один на один". При этом переводчиков в этот момент не было в комнатах, где сидели лидеры. Они находились в другом помещении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Америка хочет запретить России менять рубли на доллары и евро: чем нам грозят новые санкции США

Эксперт заявила, что США не запретят обычным россиянам валютнообменные операции (подробности)