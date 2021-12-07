О чем говорили Путин и Байден

Так выглядели переговоры с американской стороны. Фото: The White House

Владимир Путин и Джо Байден говорили больше двух часов. Белый дом первым дал информацию о результатах видеоконференции.

«Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

Президент Байден вновь заявил о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам следить за этим, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами. Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по программам-вымогателям, а также совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран», - сообщили в пресс-службе американского президента.

Прямо скажем, не много рассказали американцы. В Кремле обещали провести брифинг об итогах встречи, но он состоится позже.

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