Вопрос дня: Какое слово вы хотели бы видеть главным в 2022-м? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Леонид ПОПОВИЧ, президент Союза виноградарей и виноделов России:

- Если продолжим в том же духе, «вакцинация» станет главным словом и через год. Лучше бы таким словом стало «вино».

Сергей ГОЛОВ, президент Союза турагентств:

- В следующим году в туриндустрии точно главным словом станет «QR-код». Важно, чтобы наш «Спутник» признали - для свободных путешествий по миру.

Павел ГЛОБА, астролог:

- Не слово, а словосочетание: «Продолжение следует».

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- «Конец пандемии».

Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ, худрук театра «Школа современной пьесы»:

- Надеюсь, появится другое слово, связанное с возвращением в нормальную жизнь, - «человечество», «страна», «любовь», «театр»...

Алексей ГЛЫЗИН, певец и музыкант:

- Многие выберут слово «помогите»! Следующий год - год Тигра, и вроде в жизни после черной полоски должна идти светлая. Но где взять оптимизм? У меня впервые такое: в новогоднюю ночь с выступлениями полная тишина. Даже в прошлом году было два мероприятия с 31 декабря на 1 января! Но все равно ждем лучшего. Вот оно, слово - «ждем»!

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:

- У меня вышла книжка «Классика жанра», и я хочу пожелать, чтобы в 2022-м не стало классикой жанра слово «вакцинация». Пусть будет любое другое слово, кроме него. Да хоть та же «книга»!

Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, актриса и телеведущая:

- Слово «премьера». У меня сегодня премьера спектакля. И ни о чем другом думать и не хочется.

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- Слово «климатический» станет главным - столько всяких природных катаклизмов вокруг.. .