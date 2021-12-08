Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Cтанислав Шушкевич: Задумался о том, что мы натворили, когда уже ехал из Беловежской Пущи

Удивительно, но и через 30 лет после развала СССР ностальгия по нему, согласно всем опросам, не ослабевает. Причем тяга к Союзу даже у молодежи, которая в той великой стране не успела пожить. Фото: Светлана ХОЛЯВЧУК/PhotoXPress.ru

«ШЕДЕВР»! НЕ ИЗМЕНЮ

- Когда подписывали Беловежские соглашения, вы как себе представляли будущее Белоруссии?

- Я, честно говоря, никак не представлял. Я просто думал, что делаю свою работу. И задумался о том, что мы натворили, только когда ехал на машине из Беловежской Пущи в Минск. Когда я включил приемник, услышал, что все радиостанции передают только фамилии Ельцин, Кравчук и мою в разных вариантах искажения. Тогда я подумал: ведь завтра же меня завалят, у нас же все коммунисты, они этого не потерпят. А они все взяли и проголосовали за.

- Если бы вы перенеслись на 30 лет назад, зная, что будет с Белоруссией, Россией, Украиной, вы бы повторили всё?

- Ничего бы не изменил! Я считаю, постановление, которое мы приняли, о создании СНГ, - это, как сказали шведы, «шедевр легитимной дипломатии». В моей жизни это второе по значимости хорошее дело. А первое - вывод ядерного оружия из Белоруссии. Потому что она подлежала бы уничтожению. Почему в Смоленской области нет ядерных ракет, а в Белоруссии было навалом?

- А реформировать СССР как-то иначе было невозможно?

- Ленин сказал, что царская Россия - тюрьма народов. Так вот, тюрьмой народов был и СССР. Реформировать было уже невозможно. И поэтому надо было искать путь мирного разделения империи. И то, что это было сделано без кровопролития, до сих пор вызывает восхищение у многих.

- Вы через два года после Беловежья сдали власть. Почему?

- Я был за шоковую терапию, но у меня не было знаний, чтоб реформировать экономику. У меня не было даже политического образования (Шушкевич - физик-ядерщик. - Ред.)...

МАССАЖ ВМЕСТО АЛКОГОЛЯ

- Ельцин пил в Беловежье? Не могли же вы ему не налить как радушный хозяин?

- Как принято на базе ЦК КПСС, там была уйма алкоголя расставлена! Ни один из подписантов не был выпившим, потому что это мы предусмотрели, вернее, Кебич (премьер Белоруссии. - Ред.). Это его большая находка. Он пригласил доктора медицинских наук, массажиста известного. И баня 7 декабря вечером была не с пьянкой, а с массажем, который снял напряженку, заместил алкоголь.

- А вообще это же вы зазвали всех в Беловежье? Вы задумали похоронить тут СССР?

- Никто не думал, что это тронет Советский Союз. Я хотел подправить экономические дела Белоруссии. У нас не было денег. А нам нужны были нефть и газ. Мы хотели попросить у России: помогите нам. Вот мы и позвали Ельцина на охоту. Понимаете? На охоту...

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