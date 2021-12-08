Только факты: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден (на экране по видеосвязи). Фото: REUTERS

ВСПОМНИЛИ О ПОТЕРЯХ В ВОЙНУ

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена длилась ровно два часа. Переговоры получились сложными, но президенты смогли найти общий язык.

- Было место и для юмора - знаете, когда длинную мысль проще и короче выразить емкой шуткой. В разговоре серьезных, умных людей такое нередко встречается. Получилась нормальная встреча двух лидеров, - рассказал kp.ru Ушаков.

Байден неожиданно даже вспомнил о жертвах во время Второй мировой войны, о нападении на Перл-Харбор. Американский лидер рассказал, что в войну погибли его родственники.

- Наш президент ответил, что тоже потерял самых близких родственников, - вспомнил помощник президента.

Оба политика согласились, надо чаще вспоминать о том, что Россия и США были союзниками в ту войну.

ПО ПУНКТАМ: О ЧЕМ ГОВОРИЛИ

Юрий Ушаков перечислил основные темы, которые обсудили президенты.

1. Больше всего времени, понятное дело, потратили на обсуждение Украины.

- Президент подробно проинформировал, как Киев не выполняет минские договоренности, саботирует работу «норманнской четверки», затягивает переговоры, - рассказал помощник Путина.

Российский лидер заметил, что украинский законопроект о переходном периоде фактически означает полный выход из Минских соглашений. Никакого мирного процесса на Донбассе уже не будет – только силовое решение, зачистки и преследование граждан ДНР и ЛНР.

- Путин рассказал о «красных линиях» для нас – о расширении НАТО на восток, о размещении наступательного оружия на территории соседних государств. Байден в ответ высказал обеспокоенность передвижением наших войск, - сообщил Ушаков.

Наш президент на эту обеспокоенность ответил (слова передал помощник): «Вас американцев беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США, а нас беспокоит безопасность России в глобальном смысле».

Помощник заметил, что оба президента договорились поручить обсуждение украинских вопросов своим командам. Никакого окончательного решения пока нет, но хотя бы начнется какая-то работа и диалог.

- Как Байден отреагировал на позицию России по расширению НАТО у наших границ? – вопрос kp.ru Ушакову.

- Американский президент не дал четкий ответ, но обещал обсудить это с партнерами, - ответил помощник Путина.

2. На видеоконференции затронули ядерную сделку с Ираном. Тут позиции наших стран, как заметил Ушаков, «не расходятся»

И Путин, и Байден за то, чтобы продолжать в Вене переговоры с иранскими властями. Американский лидер заметил, что теперь вероятно сам Тегеран менее настроен на диалог.

3. Политики обсуждали и борьбу с кибепреступностью. Путин рассказал, что в Москве уже создана диалоговая площадка, прошло пять заседаний экспертов из России и США. Процесс пошел не на словах. а на деле.

4. Джо Байден сам заговорил о плохом состоянии дипотношений наших стран.

- Американский посол в Москве жалуется, что невозможно работать, так как нет людей. Нет средств, чтобы гарантировать антитеррористическую защищенность. Российский президент ответил, что все это следствие санкций, которые начали принимать еще пять лет назад, - рассказал Ушаков.

Помощник президента процитировал Путина: «Мы верили, что для американцев частная собственность – это святое. Но мы ошибались».

Под конец российский лидер сделал Байдену радикальное предложение: обнулить все ограничения и вернуть всю дипсобственность.

- Байден в ответ признал, что предыдущая администрация много наделала. Американский президент намекнул, что сделает первый шаг – обеспечит доступ нашим дипломатам в конфискованную собственность, чтобы оценить ее состояние, - сообщил помощник президента.

Байден на встрече был с помoщниками. Фото: REUTERS

ОДИН НА ОДИН

«Комсомолка» спросила Ушакова, в каком составе проходили переговоры, был ли кто-то рядом с Путиным.

- Нет, говорили исключительно два президента. Конечно, советники на экране видели, как идет общение, мы могли по микрофону дать комментарий, - ответил помощник президента.

Заметим, на фото из Белого дома видно, что в одной комнате с Байденом сидело еще четверо. А вот Путин, судя по всему, действительно был один – у него на столе стояла кнопка для связи с людьми вне кабинета.

Кстати, не обошлось без излюбленной темы ручек. Российский лидер в какой-то момент заметил, что помощник Байдена держит в руках такую же простую ручку, что и Путин.

Модные нынче темы про пандемию, климат и энергетику президенты не говорили.

В конце Ушаков допустил новые встречи президентов. Правда, ни о какой конкретике в этот раз речи не было.

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