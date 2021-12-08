Шойгу дал старт стыковке реконструируемого участка пути БАМа

Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт стыковке звена рельсошпальной решетки на одном из участков реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

Министр обороны России Сергей Шойгу дал старт стыковке звена рельсошпальной решетки на одном из участков реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

- Конечно, приступайте, Дмитрий Витальевич! Большое событие, - ответил по видеоконференцсвязи из Национального центра управления обороной РФ Сергей Шойгу своему заместителю Дмитрию Булгакову, который находится в Амурской области.

В докладе Булгаков сообщил министру обороны, что Железнодорожные войска продолжают выполнение задач по реконструкции участка Улак - Февральск Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, отметив, что "участок проходит по вечной мерзлоте и является наиболее сложным на всем протяжении магистрали".

По данным замминистра к выполнению задач привлечена группировка военнослужащих в составе 1 500 человек личного состава и 700 единиц современной техники. Строители завершили вырубку леса и очистку полосы отвода, переместили с помощью техники 845 тысяч кубометров земли.

В четверг железнодорожные войска также начнут укладку рельсошпальной решетки на перегоне Огорон – Молдавский протяженностью 12 км.

В четверг железнодорожные войска также начнут укладку рельсошпальной решетки на перегоне Огорон – Молдавский протяженностью 12 км.

Сергей Шойгу напомнил строителям, что "важность задачи обусловлена острой необходимостью увеличения пропускной способности БАМа, необходимостью наращивания транспортных потоков, что будет способствовать развитию регионов, экономическому росту государства и укреплению его обороноспособности".