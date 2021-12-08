Виталий Коротич: Переговоры Путина и Байдена мы сможем оценить через несколько дней, если между Россией и США потеплеет

Виталий Коротич на своей подмосковной даче Фото: Александр ГАМОВ

- ...Виталий Алексеевич, во встрече Путина и Байдена меня больше удивило то, что они всего два часа общались - а там же все-таки и переводчики работали (тоже время занимали). Может, кто-то из президентов устал?

- Вы знаете, встречи президентов - это обычно не очень долго. Потому что все готовится заранее, все вопросы прорабатываются. Определяется, будут ли какие-то решения совместные...

А что касается Байдена, то он, судя по всему, сейчас в очень тяжелом положении.

И было несколько отвлекающих моментов.

- Каких?

- Буквально в то же время, когда продолжались переговоры Байдена с Путиным, Виктория Нуланд, помощник госсекретаря США, выдавала свои заявления о том. что Президент России якобы «хочет восстановить Советский Союз». А Байден в разговоре с Путиным тратит время на то, чтобы сообщить ему о всех возможных санкциях, которые случатся, «если Россия обидит Украину».

Понимаете, все это очень странно, потому что, - ну, нельзя, ну, это все равно, если бы Путин начал бы говорить Байдену, что случится с Америкой, если наша ядерная подводная лодка-торпеда «Посейдон» врежется в Атлантическое побережье США.

- Ну, и фантазия!

- Ну, нельзя так строить разговор, если это - диалог, рассчитанный на хорошие результаты.

Ну, а что касается всего остального, то все-таки это была не встреча двух друзей.

Потому что, она такой и не могла быть...

Понимаете, таким вот образом решаются внутренние проблемы Соединенных Штатов.

- Как понять?

- Сейчас демократическая партия, возглавляемая Байденом формально, которая захватила большинство в конгрессе и в сенате, стоит перед тем, что все это может рухнуть. Где-то, по-моему, через год пройдут первые выборы новых депутатов конгресса и сената, у них это происходит в несколько этапов. И, если демократическая партия большинства лишится (а может лишиться, потому что то, что делает президент Байден, сейчас встречается со все меньшей поддержкой). Тогда, в этом случае, и рейтинг Байдена сильно упадёт.

- Извините, вам не удалось с кем-то из украинцев, из американцев как-то обсудить встречу Путина с Байденом?

- В Украине, как я понимаю, ничего не ждут, кроме того, что Байден обещал немедленно, после разговора с Путиным доложить все это Зеленскому.

Я не знаю, что он там ему доложил… Ну, понимаете, ну, что это такое? Тоже, нашел себе начальника - Зеленского - которому он доложил результаты переговоров.

Понимаете, вот это накручивание того, что… ну, американцы великолепно знают, что Россия не будет нападать на Украину. Ну, не могут не знать. Ну, они же вооружены такими данными всех своих разведок. И прекрасно знают, что никто ни на кого нападать не будет. Может Украина напасть? Это было бы плохо. Ее вооружают, напихивают оружием и тоже трудно сказать, чем это все кончится.

Да, я задавал вопрос своим американским и украинским собеседникам. Я говорил - что мы будем с этого иметь, если Россия нападет на Украину? Ничего. Скандал. Катастрофу. И никому это не нужно в России. Абсолютно.

Тем не менее, эта легенда раскручивается при полной ее абсурдности. И мне не понравилось, что она фигурировала, как едва ли не основная тема, на вот этой встрече Путина с Байденом.

Все остальное было хорошо. Ну, Байден пообещал, что он обратится к руководству НАТО и скажет, что Россия очень обеспокоена тем, что сил Альянса у ее границ все больше и больше.

Ну, вы знаете, это разное может быть обращение. Может быть суровое обращение, что вряд ли. А, может быть, кто-то из аппарата Байдена позвонит Столтенбергу, руководителю НАТО, и сообщит - ой, что вы, они такие войска подтянули к несчастным границам Прибалтики и Украины: да вы что…

И на этом разговор закончится. Короче говоря, я считаю, что контакт состоялся, в принципе, в рамках ожидаемого, а теперь надо подождать, что будет дальше. Чтобы какой-то сдвиг в положительную сторону произошел. И я уже буду аплодировать этому изо всех сил.

ПО ТЕМЕ

Только факты: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Байдена

Помощник президента Юрий Ушаков ответил на вопросы kp.ru о встрече лидеров России и США (подробности)

Байдена ругают в прессе, а американские рынки растут: Как мир отреагировал на переговоры президентов России и США

Путин и Байден пообщались по видеосвязи (подробности)