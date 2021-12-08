Николай Цискаридзе высказался о своем назначении на пост руководителя Большого театра

Николай Цискаридзе на гала-ужине в честь 20-летия GQ в России. Фото: предоставлено Condé Nast Russia.

Самый прославленный артист балета на вечеринках почти не появляется, однако, ради гала-ужина журнала GQ Николай Цискаридзе сделал исключение. Оказалось, 47-летний танцор следит за трендами: модный бархатный пиджак, идеально подходящая к нему шелковая бабочка - на светский раут Цискаридзе оделся с иголочки и выглядел как настоящий аристократ. Или большой руководитель, карьеру которого Николаю Максимовичу прочат уже без малого 10 лет.

Разговоры о том, что Николай Цискаридзе мог бы стать худруком или даже директором Большого театра, завели вновь после страшной трагедии на сцене, когда два месяца назад во время оперы "Садко" двухтонная декорация задавила 38-летнего Евгения Кулеша. Гибель актера обернулась громким разоблачением от Цискаридзе: в интервью kp.ru он заявил, что за кулисами театра "творится ад", а нормы безопасности давно не соблюдаются. Поклонники артиста тут же откликнулись: не пора ли, мол, Николаю Максимовичу возглавить Большой? Пользуясь случаем, сайт kp.ru спросил танцора о такой возможности.

- Знаете, это ведь жизнь - она сама все расставит по своим местам. А сослагательного наклонения я не люблю, - философски отметил артист.

Между тем, сам Цискаридзе не раз говорил, что опыта у него предостаточно - он и сам "ходячий Большой театр". Премьером танцор стал в 1992 году и провел в этом статусе более 20 лет, покинув учреждение после громкого конфликта с руководством. Тогда Цискаридзе стал единственным артистом труппы, публично раскритиковавшим результаты шестилетней реставрации театра и некомпетентность его руководства. Он провел для журналистов экскурсию по театру, показав, на что были потрачены годы работы и огромные бюджетные деньги: позолоченная пластмасса вместо глиняной лепнины, покрытой сусальным золотом, непроветриваемые гримерки, репетиционные залы с заниженными потолками...

С этих откровений начался отсчет последних месяцев пребывания Цискаридзе в Большом театре. Однако, инициатива артиста дала свои плоды: в 2012 году 12 деятелей культуры, среди которых были Олег Табаков, Галина Волчек, Алиса Фрейндлих, Марк Захаров и Геннадий Хазанов, написали письмо президенту с просьбой уволить гендиректора Большого и назначить на эту должность Цискаридзе. Сам он был не против.

- Когда прозвучало это предложение, я сказал: да, хорошо, я с удовольствием. А что в этом такого? Все, кто понимает в искусстве, понимали, что у меня все получится. Хотелось, в конце концов, чтобы в этом театре наконец уже кто-то занялся искусством, а не только распилом бюджета и скандалами, - говорил артист.

Кроме того, в одном из интервью Цискаридзе признался, что мог бы стать худруком, если бы его устроила персона директора.

- Мне важны профессиональные качества этого человека. Также нужно брать в расчет, какие у меня будут полномочия. Если же новый директор театра будет иметь право вмешиваться в творческий процесс, то я не соглашусь на это никогда. Я ничего не жду, ничего не выпрашиваю - мне это надоело. Гнать надо всех, кто просто дербанит бюджет, - заявил артист в прошлом году в беседе с Софико Шеварднадзе.