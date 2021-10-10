Гибель артиста на сцене Большого театра обернулась громким разоблачением от Николая Цискаридзе: «За кулисами творится ад»

Артиста Евгения Кулеша на сцене придавило двухтонной декорацией. Фото: Прокуратура Москвы

О трагедии, разыгравшейся на сцене во время оперы «Садко», Николай Цискаридзе узнал буквально через две минуты после ЧП. Бывший премьер, который отдал главному театру страны более 20 лет службы, у артистов Большого пользуется огромным уважением, и именно к нему они идут со всеми проблемами, чтобы правдоруб Цискаридзе публично поднял наболевшие вопросы. Так случилось и на этот раз: коллеги боятся, что виновные в гибели 38-летнего артиста Евгения Кулеша, которого на сцене придавило двухтонной декорацией, останутся безнаказанными.

- Конечно, я знал этого человека: погиб супруг моей коллеги. Мы учились вместе, она помладше, а Евгений, соответственно, еще моложе, - рассказал Цискаридзе kp.ru. – Все артисты в один голос твердят, что никакой вины погибшего на самом деле не было. Да, сейчас будут писать, мол, надо было идти налево, а он пошел направо, чуть ли не сам под конструкцию бросился… Такие небылицы станут слагать! Это как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. У меня нет сомнений, что погибшего артиста или какого-нибудь рабочего сцены сделают крайним и дело замнут. Такое мы уже проходили: на открытии театра ведь тоже случилась трагедия, помните? И ее замяли.

Фото: Прокуратура Москвы

По словам прославленного танцора, смена декораций – это технически крайне сложный процесс, а сам театр не только изящное искусство, но и тяжелое производство.

- Тем более, балетно-оперный театр, где много чего происходит во время сценического действия, - отметил Народный артист России. - К сожалению, во время смены декораций никто не застрахован от происшествий, может случиться все, что угодно. Знаете, видеозапись момента ЧП я еще не видел. Что, в этот момент на сцене были десятки артистов? Вообще-то, по технике безопасности все должно быть иначе. Во время любой смены декораций сначала дается заглушка – занавес, который перекрывает все происходящее на сцене. Затем все артисты должны уйти, и только потом конструкции начинают двигаться. По правилам, этот процесс должен контролировать не только режиссер-постановщик, но и два дополнительных режиссера. Но в Большом техника безопасности, к сожалению, страдает.

Николай Цискаридзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так, артист привел в пример случай, который произошел на сцене еще до пандемии.

- Во время спектакля артист порвал себе связки, и его унесли со сцены. Он так орал, а в театре, представьте себе, не было медобслуживания. Да что там – не было даже никакой заморозки, чтобы обезболить, - возмутился Николай Цискаридзе. – И я уверен, что сейчас все происходило примерно также. Я не раз говорил, что в Большом театре ничего не сделано для комфортной работы артистов, потому что им руководят люди, далекие от искусства. За кулисами творится ад. Если бы хоть один человек из зрительного зала провел первый акт «Щелкунчика» за кулисами, он бы просто не поверил своим глазам. Ноги артистов балета калечатся из-за перепадов сцены и лестниц, вентиляция и окна отсутствуют… Каждый раз, чтобы поднялся занавес, риску подвергаются жизни сотен человек: рабочих, артистов, оркестрантов… И если такое сложное производство контролировать спустя рукава, трагедии неизбежны!

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