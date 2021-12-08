«Он заранее готовился к этому нападению»: У 45-летнего подполковника, который застрелил двух человек в МФЦ, нашли целый арсенал

Следствие не верит в версию «психанул из-за маски». Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

В Москве продолжается расследование двойного убийства в здании МФЦ Рязанского района. Напомним, днем во вторник в корпус вошел мужчина. Буквально через несколько секунд он достал пистолет и открыл стрельбу. Первым выстрелом был убит администратор, который встречает посетителей на входе и распечатывает талоны. Следом - охранник. Далее стрелок вышел в коридор и продолжил стрелять. Так были ранены еще четыре человека, включая 10-летнюю девочку. Затем у мужчины заклинил пистолет. Это позволило сотруднику миграционной службы, старшему лейтенанту полиции Домолаеву, повалить стрелка на пол и скрутить.

Задержанный оказался 45-летним Сергеем Глазовым, бывшим военным, подполковником в отставке (из армии мужчина уволился в 2010 году).

Известно, что формально Глазов шел в МФЦ за новым паспортом - несколько недель назад сдавал бумаги, действие старого паспорта истекало.

КУЧА ПАТРОНОВ И 3 МИЛЛИОНА НАЛИЧНЫМИ

- При этом до «службы одного окна» он даже не дошел, начал стрелять почти сразу, - говорит источник в следствии. - Судя по всему, мужчина заранее готовился к этому нападению.

Первоначальное сообщение о том, что Глазов вышел из себя из-за споров по поводу ненадетой маски никто уже всерьез не обсуждает. Он явно шел, чтобы стрелять.

В подтверждение этой версии говорит арсенал, который был у Глазова с собой. Пистолет, из которого он вел стрельбу - спортивный ISSC М22 Austria, переделанный под боевое оружие. К нему прилагались несколько десятков патронов калибра 5,45х39мм, такие же используются для стрельбы из автомата Калашникова.

Еще одна странность - у Сергея Глазова с собой оказалась большая сумма в разных валютах, в переводе на рубли - более 3 миллионов. Куда он их нес? Зачем взял с собой?

Также у Глазова нашли некий муляж взрывного устройства - с проводами и батареями. Саперы его проверили. Опасности «бомба», слава богу, не представляла.

Позже при обыске в квартире Глазова на улице Коновалова обнаружили еще некоторое количество патронов и денег. В припаркованной у дома машине (это, кстати, очень скромный и старый ВАЗ-2108) ничего интересного не оказалось. В багажнике Глазов помимо запаски возил только рыболовные снасти.

В версию (она тоже появилась в первые часы после расстрела), что Сергей Глазов оказался злостным неплательщиком, злые коммунальщики отключили ему воду, а он пришел разбираться с пистолетом - тоже верится с трудом. Человек, таскающий с собой 3 млн рублей, не платил за коммуналку?!

Настоящие мотивы убийцы, напавшего на совершенно случайных людей, сейчас выясняют в следствии. Напомним, что после задержания мужчина пребывал в неадекватном состоянии - нес что-то про мировой заговор вокруг пандемии коронавируса... Психолого-психиатрическая экспертиза уже назначена.

ВОПРОСЫ ОБ ОРУЖИИ

У экспертов арсенал стрелка Глазова вызывает большие вопросы.

Как мы уже сказали, он мужчина вооружен спортивным ISSC М22 Austria, который кто-то переделал в боевое оружие.

- Это, вероятней всего, продукция черного рынка, - считает эксперт по оружию, руководитель общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. - Такой пистолет изначально могли украсть, например, в каком-нибудь тире, а затем отдать на переделку.

(Официально этот ствол не был зарегистрирован на Глазова, - Авт.).

Отдельный разговор - патроны, которые бывший военный использовал при стрельбе.

- Обычный ISSC М22 Austria - это «мелкашка», а 5,45, которым стрелял Глазов, - очень серьезный калибр, - продолжает эксперт. - Да, есть и гражданская версия таких патронов, но именно найденные 5,45х39 - это армейский вариант. Скорее всего этот автоматный патрон переделывали или заказывали отдельно. Вообще, такой автоматный патрон легче унести украсть с каких-нибудь военных объектов, прихватив пару пачек. Поэтому вопросов по происхождению оружия стрелка очень много.

Источник в следствии обращает внимание: изъятый пистолет - 10-зарядный, то есть в обойме 10 патронов. В заклинившем оружии остались три патрона. Получается, что Сергей Глазов стрелял лишь семь раз и шесть раз попал: два человека убиты, четверо ранены.

KP.RU следит за развитием событий.

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