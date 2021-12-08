Владимир Мукомель: Сталин - герой и злодей для равного числа молодых, а это показатель раскола

Сталин — герой всего для 9% людей старше 60 лет. Эта часть респондентов либо помнят свои впечатления от сталинских лет, либо не забыло разговоры родителей о той эпохе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о том, кого они считают героями, а кого - наоборот, из знаковых персон Советского Союза. И приурочил это исследование к 30-летию развала СССР.

На вопрос «Кого из известных личностей назвали бы героями советской эпохи?» 41% отметили первого космонавта Юрия Гагарина. Вторым с 22% оказался маршал победы Георгий Жуков. Третьим с 20% - лидер Советского Союза Иосиф Сталин. Далее следуют генсек Брежнев, конструктор ракет Королев, основатель СССР Ленин - и замыкает десятку героев маршал Рокоссовский .

Список лиц, вызывающих антипатию, возглавляет последний президент СССР Михаил Горбачев — негативные эмоции к нему испытывают 20% опрошенных. Одинаково несимпатичны для 11% респондентов два руководителя страны Сталин и Хрущев, а также бывший глава МВД Берия. В десятке антигероев также президент Ельцин, генерал-предатель Власов, глава Реввоенсовета Троцкий.

Сайт Kp.ru попросил прокомментировать результаты опроса доктора социологических наук Владимира Мукомеля.

- Почему главный герой — первый космонавт?

- Для старшего поколения Гагарин — это едва ли не лучшая часть их жизни, самые яркие воспоминания детства и юности, и сильнейшие впечатления от похорон Гагарина в конце 60-х: никогда столько людей не выходило на проводы, и такого количества дипломатических машин не было.

- Для старших поколений — объяснимо, а для молодых?

- Гагарин был симпатичным олицетворением эпохи, для молодежи это - легенда, лицо из кино, после трагической гибели которого никого равнозначного не появилось. У молодежи кумиры - меньших масштабов, и авторитет они имеют для отдельных сегментов.

- Но Жуков еще дальше во времени, в эпохе уже далекой войны...

- С Жуковым надо смотреть расклад по возрастам. Для поколения 45-59 лет, сформированного советскими учебниками истории и киноэпопеей «Освобождение» маршал в два раза «значительнее» как героическая личность, чем для поколения 18-24. Для молодых одинаково далеки что Жуков, что Волконский.

- Сталин, судя по опросам, «возвращается»?

- Сталин — герой всего для 9% людей старше 60 лет. Эта часть респондентов либо помнят свои впечатления от сталинских лет, либо не забыло разговоры родителей о той эпохе. Эти люди не из фильмов знают о том, что творилось при Сталине в СССР. Для многих из них Сталин - не эффективный менеджер, а политическое чудовище. Для более молодых поколений представление о вожде народов — исключительно «информационный фон», телевизор, пропагандистские штампы из СМИ. А много ли вы увидите в интернет внятных, исторически-обоснованных разъяснений о роли Сталина в Истории?

- А Брежнев, четвертый в списке «героев»?

- Для молодежи эта фамилия не говорит почти ничего. Для людей среднего поколения он значит немало потому, что эпоха Брежнев пришлась на их молодость. Этот фильтр воспоминаний нивелирует все плохое. Ну а более старшие поколения помнит очереди за туалетную бумагой и «колбасные» электрички в Москву.

- Ленин?

- Для поколения 60 и старше он перестал быть кумиром под гнетом последствий их жизни в разваливающейся стране. А вот популярность Ленина у молодежи объяснить сложно. Возможно, Ленин для молодых — это символ протеста, такой образ ниспровергателя, который способен на революцию. Такими символами для поколения 45-59 летних были Че Гевара или Фидель Кастро .

- Горбачев — главный антигерой, единственный живой персонаж среди названных...

- Для 18 и 24-летних Горбачев — почти такое же предание старины глубокой, но, в отличие от Гагарина, - он не герой экрана. Потому всего 3 % молодых испытывают к президенту СССР антипатию. Тут, скорее, надо смотреть не на возрастные, а на социальные группы. Время Горбачева - тяжелое время. Но для людей свободных профессий, для интеллектуалов, для энергичных людей это было время возможностей. И вот эти социальные группы, прекрасно осознавая все сложности, понимают, что это было время свершений. И многие из них состоялись. Но если ты не обладал социальным, человеческим капиталом — тебе пришлось тяжело, когда накатанный жизненный путь прекратился.

- Сталин и в "антигерои" попал, причем молодых за это проголосовало почти столько же, сколько и в графе "герой"...

- Вспомните: наиболее ожесточенные схватки молодежные были между националистами и антифа, и кто был на знаменах там? Сталин — как маркер довольно четкого деления на левых и правых. Да, отношение к нему - показатель некого раскола в молодежной среде.

Вообще, надо выделять кластеры в этом опросе — анализируя именно по возрастным и социальным группам личности к которым относятся равно или полярно позитивно и негативно.

ИТОГИ ОПРОСА (ВЦИОМ)

Кого бы вы назвали героями советской эпохи?

Гагарин — 41%

Жуков — 22%

Сталин — 20%

Брежнев — 9%

Королев — 8%

Ленин — 7%

Маресьев — 4%

Сахаров — 4%

Терешкова — 3%

Рокоссовский — 3%

Затруднились ответить — 22%

Известные личности советской эпохи, которые вызывают у вас антипатию

Горбачев — 20%

Берия — 11%

Хрущев — 11%

Сталин — 11%

Ельцин — 9%

Брежнев — 5%

Ленин — 4%

Ежов — 4%

Власов — 2%

Троцкий — 2%

Затрудняюсь ответить — 40%