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Политика8 декабря 2021 10:55

Кремль: воссоздать Советский Союз невозможно

Дмитрий Песков заметил, что даже Союзное государство России и Белоруссии не является реинкарнацией СССР
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Америке боятся, что Владимир Путин хочет воссоздать Советский Союз. Об этом в конгрессе США рассказала замгоссекретаря Виктория Нуланд.

- Есть опасения считать, что он (Путин – Ред.) в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше? — заявила Нуланд.

В Кремле на это ответили, что «воссоздание Советского Союза невозможно».

- На пространстве Советского Союза появились и вызревают другие интеграционные процессы. Это и СНГ, это и более продвинутая организация по интеграции ЕврАзЭС, и еще более продвинутая структура – Союзное государство. Но ничто из этого не является попыткой реинкарнации Советского Союза, и не может являться, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что на пространстве СССР давно сформировались независимые государства. Они относятся друг к другу с доверием и уважением.

Политика: В ВЕРХАХ