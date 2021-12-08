Известный стилист дал простой совет, как стать королевой новогоднего вечера

Влад Лисовец уверен, что преобразить внешность может всего одна деталь гардероба. Фото: предоставлено Condé Nast Russia.

Новый год к нам мчится: до праздничных корпоративов остались считанные дни. А большинству женщин, как обычно, "нечего надеть", хотя шкафы ломятся от одежды. Как стать королевой вечера на новогодней вечеринке-2022, сайту kp.ru на гала-ужине журнала GQ рассказал известный стилист и телеведущий Влад Лисовец. Сам он на светском рауте появился в модной водолазке с люрексом (это один из самых любимых предметов гардероба стилиста), брючном костюме и лаковых туфлях.

- Милые дамы, главное на вечеринке - быть легкой, летящей, волнующей, струиться и улыбаться. А платье на вас надето или брюки - совсем неважно. Самый простой лайфхак для тех, кто хочет стать королевой вечера - каблуки. В них вы всегда будете на высоте, - порекомендовал Лисовец. - Что касается бюджета, здесь надо понимать, замужем девушка или нет. Если свободна, то наряд должен быть недешевым: думаю, в сумму до 40 тысяч можно уложиться. А замужней даме достаточно просто помыть голову - вот и все затраты.

Влад Лисовец на гала-ужине GQ. Фото: предоставлено Condé Nast Russia.

Кстати, ранее телеведущий рассказал kp.ru, кого считает самыми стильным и красивым в нашем шоу-бизнесе.

- Красивый парень для меня это, прежде всего, свободный, ухоженный, с хорошим чувством юмора, умеющий ухаживать за женщиной, уважающий взрослых и любящий детей, - перечислил стилист свои требования. - Таких, наверное, 1%. Из известных - Леонид Агутин. Хотя он взрослый, конечно, не совсем уже парень... Из женщин - Зиверт симпатичная. Но женщин-то много. А я по стилю еще выше, поэтому мои запросы очень высокие...

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ЧТО В МОДЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ

Влад Лисовец уверен, что главным трендом этой зимы по-прежнему останется искусственный мех. Поэтому девушкам он рекомендует яркие шубы и полушубки. Под них - объемные вязаные свитера в стиле хиппи - не бойтесь громоздких размеров. Тяжелые зимние ткани облегчит микс с легким платьем. Еще один стильный look - грубые водолазки под легкое платье.

А вот про спортивную обувь, по мнению стилиста, нужно "забыть навсегда". В тренде подошва-трактор, квадратные или острые носы. Предпочтение стоит также отдать ботинкам и высоким сапогам на грубом каблуке. Что касается головных уборов, по Лисовцу трикотажные вязаные шапки - табу. Можно носить все, кроме них. Например, вязаные платки с элегантным пальто.