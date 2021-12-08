На переговорах Путин и Байден обменялись "воздушными замками". Но наш выиграл

Тактически Путин выиграл у Байдена, обменяв американцами же выдуманную угрозу, на конкретные выигрыши Фото: REUTERS

Эксперты предлагают сейчас свое видение итогов вчерашних переговоров Путина и Байдена. Из трех слов два в той или иной степени касаются Украины. "Байден предостерег Путина от вторжения на Украину… США окажут всестороннюю помощь Украине… Путин не будет нападать на Украину…" И так далее. Итоги переговоров, в большей степени, оцениваются в общей формулировке: "Слава Богу, война отменяется". Других итогов нет и не предвидится. Скучно, девочки.

Видите ли, господа, повод, причина и итоги – три вещи не просто разные, но и, бывает, не очень взаимосвязанные. Так вот, Украина для прошедших переговоров была лишь поводом. Грубо говоря, прикрытием. Для того, чтобы выйти на переговоры с Путиным Вашингтону был нужен лишь повод. Ситуация с Украиной оказалась вполне пригодной для этого. США начали и разогнали истерию про "грядущее нападение". Кстати, если заметили, в Киеве старались сопротивляться этому тезису, как могли. Заявляли, что нет признаков скопления российской армии у границы, ссылались на данные своей разведки. Но сдались и начали петь в унисон с Вашингтоном. К общему хору подключились и европейцы. Повод был создан и озвучен – спасение Украины от сами знаете кого. Американцы, перепугав половину мира, в результате сами испугались собственных фантазий. Но это повод.

А причина – катастрофическое положение Байдена в самих США. Рейтинги падают, республиканцы набирают очки, отжимая у демократов уже исконно голосовавшие за них штаты, Байден не успевает отбиваться от обвинений в потакании России. Надо что-то менять. Срочно необходима победа, пусть не на военном или экономическом фронте, а хотя бы на дипломатическом. Переговоры с Путиным, у которого в реальности и в мыслях не было напасть на Украину, дают хороший шанс на восстановление позиций президента США. Ликвидация угрозы, пусть, выдуманной и надутой, как воздушный пузырь – хороший козырь, особенно, если СМИ расстараются.

В реальности же вся суть и все итоги переговоров свелись к тому, что из проекта закона об оборонном бюджете США на 2022, как по мановению волшебной палочки, исчезли вдруг, причем, в течение получаса после окончания разговора двух президентов, сразу три принципиальных пункта:

- санкции против "Северного потока – 2";

- санкции в отношении госдолга России (снят запрет на приобретение российских государственных облигаций для граждан США);

- санкции в отношении 35 физических лиц из "окружения Путина" (в этом случае можно передать отдельный привет российской несистемной оппозиции, днюющей и ночующий на ступеньках Конгресса, чтобы передать очередной список и доносы в отношении тех граждан России, против которых необходимо ввести санкции).

Да, безусловно, все это – и санкции против газопровода, и остальные ограничения – США могут снова ввести в любой момент. Но суть в том, что при прежнем варианте, на котором настаивали республиканцы, они имели бы силу закона. Безусловного и неоспариваемого. И, конечно же, если бы санкции, которыми грозились американцы были бы введены сейчас, то у Вашингтона не осталось бы в рукаве никаких козырей для воздействия на Россию, кроме прямых военных действий. А это чревато совсем непредсказуемым исходом. Поэтому, понятно, что большая часть американских решений была обговорена заранее теми специалистами и экспертами, которые готовили этот разговор. Лидеры лишь подтвердили их принятие и исполнение. И, раз все пошло по наговоренной канве, потом подтвердили. Байден теперь может гордо всем объяснять, что он предотвратил войну России с Украиной, но пришлось пойти на некоторые уступки. Но стратегический вопрос решен, а его можно выдвигать на Нобелевскую премию мира. Если ее не дадут, он сам оливковую ветвь купит.

Тактически Путин выиграл у Байдена, обменяв американцами же выдуманную угрозу, на конкретные выигрыши. Которые, еще раз повторю, в любой момент могут быть отозваны американской стороной. Но сейчас ситуация именно такая. Суть и итоги разговора в нашу пользу. А стратегически все осталось, по большому счету, по-прежнему. Стороны обменялись подарками из "воздушных замков". Но американский подарок нам от Джозефа Робинеттовича, наверное, более "ароматный". Так это же Джозеф Робинеттович.

Ах, да – Украина. Простите, я тоже про нее забыл. Она тут ни при чем в этих переговорах. Абсолютно. Просто надо было с чего-то начинать разговор.

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