Человеком года по версии журнала Time стал президент Бразилии — ковид-диссидент и антипрививочник

Президент Бразилии Жаир Болсонару выбран человеком года по версии журнала Time Фото: REUTERS

Декабрь – традиционное время подводить итоги, и журнал Time в очередной раз опубликовал итоги своего онлайн-голосования за звание «Человек года». В этот раз читатели журнала выбрали президента Бразилии Жаира Болсонару. В опросе, который проходил на сайте Time, приняли участие 9 миллионов человек, из которых 24% поддержали лидера южноамериканской страны, а 9% отдали предпочтение экс-президенту США Дональду Трампу. На третьем месте оказались врачи и медсестры, боровшиеся с коронавирусом, набрав только 6,3% голосов.

Болсонару уже поблагодарил своих «избирателей», заявив, что они «хорошо проголосовали». - Всем кто проголосовал за меня, большое спасибо, - заявил бразильский лидер, который стал известен далеко за пределами страны из-за своего эпатажного поведения.

Например, в ходе своей предвыборной кампании нынешний президент Бразилии не раз делал неоднозначные высказывания. Из-за этого у себя на родине он приобрел репутацию расиста, фашиста и женоненавистника.

Периодически политик выдает настоящие перлы, способные удивить даже мэра Киева Виталия Кличко. Например, месяц назад он перепутал итальянский город Пизу и блюдо пиццу, заявив, что «недавно был в Италии и посетил башню пиццы». Ранее, рассказывая о своих переговорах в рамках саммита лидеров «Большой двадцатки», президент заявил, что ему не удалось встретиться с Джо Байденом, зато он смог переговорить с Джимом Керри. Болсонару перепутал спецпосланника США по климату Джона Керри с его знаменитым однофамильцем-комиком.

Однако больше всего бразильский лидер прославился как один из самых высокопоставленных ковид-диссидентов в мире, до последнего отказываясь признавать опасность коронавируса. Хотя в его администрации еще в середине марта прошлого года заразился сотрудник пресс-службы, сам глава государства заявлял, что ему «не страшен никакой коронавирус», и всячески противился введению чрезвычайных мер из-за «гриппчика». Оппозиция даже потребовала его отставки «по причине неспособности бороться с эпидемией», но Болсонару устоял.

Тем временем Бразилия под руководством президента вышла на второе место в мире по числу инфицированных COVID-19. Всего коронавирусом заразились более 22 миллионов жителей страны, от болезни скончались свыше 600 тысяч бразильцев.

Ирония же заключается в том, что и сам Болсонару переболел COVID-19, но и после этого не стал более серьезно относиться к вирусу. Президент неоднократно под камерами прогуливался по улицам бразильской столицы, пожимая руки встречным прохожим и заходя в попадавшиеся по пути магазины.

И даже после присуждения звания «Человек года» Болсонару не изменил себе. Во время общения с прессой он выступил против принудительной вакцинации и назвал паспорта для привитых «ошейниками», пообещав, что «умрет, но не потеряет свободу».

Объяснить как с такими данными Болсонару смог стать «Человеком года» эксперты пока затрудняются. Правда не стоит путать результаты народного голосования и тот же титул, присуждаемый редакцией авторитетного журнала с 1927 года. Именно последний вариант является самым известным, а фотографию победителя печатают в последнем декабрьском номере еженедельного издания. «Человека года» выбирает лично главный редактор Time, причем, по словам одного из бывших руководителей журнала, это звание не означает ни признание заслуг, ни почетный статус: «в лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и формирующих этот мир сил». Из представителей России и СССР «Человеком года» дважды становились Иосиф Сталин и Михаил Горбачев, а также по одному разу Никита Хрущев, Юрий Андропов (вместе с Рональдом Рейганом) и Владимир Путин. В прошлом году этот титул получил избранный глава США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис.