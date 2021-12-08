«Донецк стоял в пробках, а Украина на два часа застыла»: что говорят на Донбассе о встрече Путина с Байденом

Во вторник 7 декабря президенты США и России провели двухчасовые онлайн-переговоры. Одной из основных тем стала Украина. Фото: REUTERS

Это было дежурное задание редакции: «Что думают на Донбассе о встрече Путина и Байдена?» Восьмилетний опыт работы здесь подсказывал мне, что никто в Донецке не согласовывал свои личные планы с разговором мировых лидеров. Искать проекции международных событий на небогатый быт на грани выживания – дело неблагодарное. На Донбассе с 2014 года две точки зрения на происходящее. Библейская: «прими мучения смиренно» и военно-советская: «врешь, не возьмешь!».

Утром, в офисе республиканского сотового оператора «Феникс» была небольшая толкучка в медицинских масках. Я забежал пополнить местную сим-карту, потому что за полгода моего отсутствия на Донбассе, деньги с моего телефонного счета улетучились. Утряслись. Возможно, связисты решили, что я больше не вернусь?

Юный менеджер Алексей ошарашил меня встречным вопросом: «А я, наоборот, думал, что вы-то знаете, о чем там договорились? Я вчера девушке мебель собирал, а потом уже не до телевизора было...». Менеджер был не выспавшийся, не умытый, и слегка причесанный пятерней. Пожилой мужчина, стоявший рядом в очереди, без социальной дистанции, слышал наш разговор и сказал мне, дословно:

- Одно мне ясно про эту встречу – ясности как не было, так и нет. У меня жена на ноябрьские умерла, хочу ее смартфон на себя оформить, там симка с интернетом, а у меня – кнопочный.

В подтверждение мужчина показал мне не просто старенький, а старинный мобильный телефон, вытертый по углам до белизны…

В супермаркете я щелкнул ценник под минералкой с гордой надписью «Сделано в ДНР», чем переполошил охранника, мужчину примерно моих годов, но седого, как лунь. Он был не в курсе встречи в верхах: «с суток на сутки перебираюсь, я еще автосервис охраняю, сын в Ростове учится, и хорошо учится, надо поддерживать». Мы немного поговорили с охранником, кто где был и где воевал. Мой собеседник до сих пор в мобилизационном резерве, но ощущения, что придется опять лезть в окопы или на броню, у него нет. На уровне предчувствий. Война – это разговор человека с Богом без посредников, поэтому предчувствия иногда здесь котируются больше логических выкладок. Но, не всегда. Пришлось обратиться за разъяснениями к специалистам. Журналист Андрей Бабицкий уже шесть лет живет в Донецке, оставив Прагу и Москву, и ни чуть об этом не жалея.

Андрей был оптимистичен. По его наблюдениям, прошлый (летом в Женеве) разговор Байдена и Путина «серьезно разрядил ситуацию, хотя позиция США совершенно проукраинская и надежд, что она поменяется нет».

- Вопрос отчасти дурацкий, - говорю я Бабицкому. - А чем Америке так мила Украина? Не пойму. Киев нарушает и насилует все, что так любят США - гуманизм, права меньшинств, демократию.

- Украина им интересна как обременение России. Отношения Москвы и Вашингтона на уровне «холодной войны» США с СССР. Хуже некуда и они могут перейти в острую фазу. Байден это понимает.

Боец ЛНР в окопах линии соприкосновения. Фото: REUTERS

- Есть признаки?

- Просто в 2014 году Украину решили использовать против России и все, что происходит сейчас – инерция. Понимаешь, глобальных интересов США на Украине нет, отсутствуют! Мне кажется, что эта встреча (Путина и Байдена. - Ред.) показывает, что противостояние замедляется. Даже не смотря на угрозы оказания военной помощи Украине.

- У меня есть ощущение, что и сама Украина воевать не хочет. А хочет она тихонько, через обострение, порешать какие-то свои проблемы?

- Обстрелы со стороны Украины идут их интенсивность растет. Была попытка захватить Старомарьевку, село на линии фронта. И мне не очень понятно – столько месяцев обстреливать окраины города, линию фронта, а в боевой контакт так и не вступить.

- Артиллерийская стрельба – очень дорогая забава!

- Учитывая нищету Украины. Так что, я думаю, ты прав. Странное обострение. Впрочем, все это тянется много лет, мы тут почти привыкли.

Донецк, октябрь 2021 г. Местный житель возле своего дома, поврежденного в результате обстрела в Куйбышевском районе. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Мы поговорили о нынешнем быте Донбасса. Бабицкий заметил, что низкие коммунальные платежи (примерно 1000-1500 рублей за однокомнатную квартиру. – Авт.) больше не предмет для шуток на Украине. За линией фронта «коммуналка» может «сожрать» весь бюджет семьи без остатка. И не случайно начали возвращаться в Донецк беглецы:

- Я нескольких таких людей знаю, вернулись в последние годы и даже месяцы. Устроиться на той стороне сложно, отношение к выходцам с Донбасса понятно. Статистики нет, но люди возвращаются – не сумели пустить корни на Украине. Пробки на «Золотом кольце» в Донецке, по моим наблюдениям – явление последнего года.

Большие надежды Бабицкий связывает с тем, что на Донбасс зашел действительно крупный инвестор. Невиданное дело, этот инвестор начал с того, что выплатил людям долги по зарплате!

И, кажется, начал по-настоящему вкладываться в производство, а не выжимать до суха то, что осталось от войны и экономических потрясений.

Следом за инвестициями вышел Указ, подписанный Путиным о снятии таможенных ограничений и пошлин на продукцию из ЛДНР.

Как это повлияло на жизнь в Республиках? Репортаж об экономике Донбасса - в ближайших номерах КП.

ОФИЦИАЛЬНО

Украина затихла на эти 2 часа

Владислав Бердичевский (Влад Бриг), депутат Народного совета ДНР и участник «Минской контактной группы»:

- Мы не ждали от встречи Путина и Байдена какого-то прорыва. Зато украинский интернет просто затаил дыхание на два часа. Совершенно напрасно.

- «Минск» все равно придется выполнять? Как, кстати с выполнением «Минских договоренностей»?

- Цензурных слов нет! Идет просто тупое затягивание переговоров. Например, что касается законодательства, Украина предложила отправлять проекты законов на электронную почту Рады. Там, может быть, рассмотрят. При этом есть контактная, рабочая группа, собралась, сидят, смотрят друг на друга. Что у ОБСЕ, что у Бориса Грызлова (представитель РФ) – глаза круглые от таких идей. Могут, например, пять заседаний, по два-три часа выяснять вопрос: «А что вы подразумеваете под «Минскими соглашениями»? Тянут время и ждут каких-то радикальных решений от США. И не похоже, что дождались.