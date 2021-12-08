Милонов о повышении зарплаты помощникам депутатов: "Эти деньги простым людям идут, а не владельцам "Мерседесов"

Депутат Госдумы Виталий Милонов на радио `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Буквально накануне 7 декабря в Госдуму приезжал министр труда Антон Котяков. Говорили много, говорили долго. В основном о том, как понять среднюю зарплату. Что нужно из расчетов убрать з/п руководителей, чтобы они своей значимостью (в денежном эквиваленте), не поднимали среднюю температуру по больнице. Ведь разрыв-то часто не маленький. У уборщицы МРОТ, у директора 10 МРОТов.

И, как водится, начать парламентарии решили с себя. И уже на следующий день — в среду вечером — на официальной электронной базе Госдумы появилось сообщение, что депутатами всех фракций одобрен и внесен на рассмотрение палаты законопроект об увеличении зарплатного фонда для своих помощников (их может быть до 7 человек). На 20%. То есть с 300 000 рублей как сейчас, до 387 000.

- Это очень правильная инициатива, - считает депутат Госдумы Виталий Милонов. - Людям же, обычным, простым, а не каким-то владельцам «Майбахов» и «Мерседесов» зарплаты поднимут. Помощники помогают нам, власти, быть ближе к народу. Я же в основном на заседаниях, в Москве. А кто-то должен и с людьми общаться. В моем округе 500 000 человек, надо же всех их обходить, общаться, часто с самыми сложными и тяжелыми историями.

- Сколько у вас лично помощников и какая у них зарплата?

- У меня лично 4 официально. И это очень мало. Я бы взял больше, но мне совесть не позволяет платить молодым парням в Москве по 30 — 40 тысяч. Есть еще и те, кто на общественных началах со мной сотрудничает, то есть те, кто бесплатно. Но это не то, потому что у людей есть своя работа, а со мной они только в свободное время. А те, кто официально — высококвалифицированные юристы, и зарплата у них никак не может быть ниже 100 000 рублей. Поэтому я еще и треть своей зарплаты отдаю им, приплачиваю. А у меня 6-ро детей. Все мои доходы указаны в декларации, никаких секретов. И помимо зарплаты депутата у меня только гонорары со съемок. Знаю, что многие мои коллеги из своих личных сбережений, у кого они есть, своим помощникам приплачивают. Но у меня такой возможности нет. Вообще работа депутат — это работа фактически за свой счет. Вы знаете, сколько выделяют денег на канцтовары — принтеры, картриджи и все вот это?

- Нет, не знаю.

- На все 5 лет всего около 80 000 рублей. А на письма 4000 руб.

- То есть люди идут в помощники депутатов неохотно?

- Почему же. У меня лично очередь стоит, многие хотят, потому что это интересно. Но я сам не беру, говорю же, стыдно такие маленькие зарпалаты им платить. Нет, вы не подумайте, я не жалуюсь. Что есть, то есть. Но повысить не плохо бы.

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