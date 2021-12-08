50-летняя Марина Федункив омолодилась ради 37-летнего мужа

В соцсетях появились фотографии Федункив до изменений и после.

Этим летом юмористка Марина Федункив тайно расписалась с молодым бойфрендом - итальянцем Стефано Маджи в МФЦ.

- Мы познакомились случайно на дне рождения нашего общего друга, - рассказывал в эксклюзивном интервью kp.ru муж Федункив.- Он работал с артистами, и когда Марина приехала поздравить Игоря, стало понятно, что она селебрити. Но о деталях я был не в курсе. Позже, конечно, я погрузился в творчество Марины. И мне в нем нравится все, ведь редко человек может быть так органичен и в кино, и на телевидении, и в песнях… К профессии не ревную совсем, у нас каждый занимается тем, от чего получает максимум удовольствия. Наоборот, я очень рад, что она востребована.

Марина Федункив с мужем. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Свадьба артистки и ее молодого возлюбленного прошла в день 50-летия Марины в одном из самых дорогих отелей Москвы. Ради торжества Федункив похудела и сменила имидж на более смелый и сексапильный. Поклонники артистки даже подумали, что без пластики не обошлось. Так молодо и свежо стала выглядеть Марина. И как в подтверждение этих слухов в соцсетях появились фотографии Федункив до изменений и после. Мы показали этот коллаж Татьяне Баллирано - дерматологу, косметологу, руководителю клиники Эстетической Медицины.

Дерматолог, косметолог Татьяна Баллирано.

Наш эксперт уверена, что, скорее всего, Марина изменилась с помощью хирургов.

- Женщине 50 лет, она прилично похудела и такая большая потеря веса не может сказаться на коже, - говорит kp.ru Татьяна Баллирано. - Думаю, тут грамотно сделана пластика. Скорее всего, была пластика лба и нижней трети лица: коррекция подбородка, овала, подтянута шейка. Ну и конечно, было инъекционное лечение. Думаю, есть ботокс, использовались и филлеры. В любом случае специалисты постарались - Марина похорошела.

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