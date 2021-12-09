«Омикрон» наступает: что будет с привитыми и переболевшими штаммом «дельта»

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По последним данным Всемирной организации здравоохранения штамм «омикрон», впервые обнаруженный учеными Южно-Африканской республики в начале ноября, уже проник на территории почти шести десятков стран. Россия - в их числе.

Новый вариант коронавируса вызывает тревогу темпами своего распространения. При этом у большинства заболевших, о которых мы знаем сегодня, инфекция протекает легко или бессимптомно. Но что будет дальше? От чего зависит дальнейшее развитие эпидемии и какие сценарии возможны? Об этом «Комсомолка» спросила известного профессора-вирусолога, член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук Александра Лукашева.

ТРИ ГЛАВНЫХ ОТЛИЧИЯ НОВОГО МУТАНТА

- Александр Николаевич, как вы считаете: «омикрон» станет главным игроком на мировой эпидемической арене в 2022-м году? Или все-таки сойдет с дистанции, как уже было со штаммами «лямбда», «мю» и другими?

- Пока мы не можем сказать точно, каким именно игроком - самым главным или одним из ведущих будет «омикрон» в следующем году. Но то, что он будет оказывать серьезное влияние на развитие пандемии, у меня практически не вызывает сомнений. И вот почему.

Судя по количеству мутаций в шиповидном белке и по тому, как легко распространяется новый вариант коронавируса, он очень значительно отличается от других штаммов. В этом плане «омикрон» опережает даже «дельту», которая смогла стать доминирующей по всем мире. До сих пор мы не видели такого большого количества мутаций, столь стремительного распространения и высокой частоты повторных заражений у переболевших ни при одном из прошлых штаммов, - сказал вирусолог kp.ru.

Штамм "омикрон" в двух вариантах – при небольшом и при сильном увеличении / Фото: twitter.com/hkumed

КУДА ДЕНЕТСЯ «ДЕЛЬТА»

- Есть гипотеза, что рекордное количество мутаций говорит о нестабильности генома «омикрона». И это, в свою очередь, может означать, что вирус ослабевает, «вырождается».

- К сожалению, я не вижу убедительных оснований для такого вывода. Вирусы с нестабильным геномом обычно уходят из популяции и не могут эффективно распространяться. «Омикрон» же, судя по всему, очень хорошо приспособился к распространению. Причем, доля зараженных им растет в странах, где немало уже переболевших и привитых. Это довольно тревожный признак.

- Мы знаем, что «омикрон» уже встречается в России. При этом у нас по-прежнему высокая заболеваемость вариантом «дельта». Что произойдет, если новый штамм коронавируса начнет набирать силу - куда денется нынешний?

- «Омикрон» станет давать все большее количество заражений. И его доля в общем количестве случаев коронавируса будет расти быстрее, чем доля «дельты». Им будут чаще заражаться переболевшие и вакцинированные – особенно те, у кого прошло больше полугода. При этом новый штамм не будет непосредственно «убивать» своего предшественника. Просто у людей станет больше шансов подхватить «омикрон», чем «дельту», в силу лучшей приспособленности первого к распространению.

- Если человек, зараженный или уже переболевший ковидом варианта «дельта», встретится с носителем «омикрона» - что произойдет?

- Точных данных у нас пока нет. Скорее всего, в первое время, примерно в течение трех месяцев после инфицирования «дельтой» вероятность подхватить новый штамм будет низкой. А чем дальше, тем больше будет риск заразиться «омикроном», - сказал Лукашев kp.ru.

«ПОВОДОВ ДЛЯ РАДОСТИ ПОКА НЕТ»

- Сейчас обсуждается гипотеза, что при заражении «омикроном» ковид протекает едва ли не как обычная простуда. Поэтому нам даже на руку легко переболеть им, чтобы получить иммунитет - как бы пройти «природную» вакцинацию. Что вы об этом думаете?

- На мой взгляд, это преждевременный оптимизм. Во-первых, большая часть сообщений о легком течении инфекции при «омикроне» приходит из Южной Африки, где доля населения старшего возраста очень мала. А именно такие люди болеют COVID-19 наиболее тяжело и умирают чаще всего. Во-вторых, мы узнаем в основном о случаях заражений уже переболевших или привитых - не удивительно, что они переносят «омикрон» в легкой форме.

Словом, у нас еще нет полноценных данных для сравнения тяжести заболевания при «дельте» и «омикроне». Так что поводов для радости на данный момент я не вижу.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять фактов об «омикроне»

1. Впервые обнаружен учеными ЮАР в пробах пациентов 9 ноября 2021 г.

2. Рекордсмен по количеству мутаций: в одном только S-белке (из него состоят шипики, с помощью которых вирус «цепляется» за клетки человека) более 30 изменений.

3. По предварительным данным легче и быстрее передается от человека к человеку.

4. Лучше предыдущих штаммов уходит от антител переболевших и привитых.

5. Существующие вакцины, несмотря на значительное снижение эффективности против «омикрона», продолжают защищать от тяжелых и смертельных случаев ковида.

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