Подробнее об объединенной аптечной сети Asna

Компания представляет собой не простую локальную сеть, а целую Ассоциацию независимых аптек с быстро растущим количеством представительств. Если на заре своей работы география присутствия была ограничена, то за первые 10 лет, в 2015 году, сеть включала 2500 аптек по всей России. Предложенные инструменты ведения бизнеса и оптимизации внутренних процессов привлекают новых партнеров. Это позволило в 2019 году перешагнуть отметку в 10 тыс. аптек по всей стране.

Начиная с 2017 года компания активно расширяет регионы своего присутствия. Результатом стало открытие новых направлений — в Белоруссии и Казахстане. Своим партнерам ассоциация предлагает доступ к контрактам с производителями, гибкие программные инструменты для реализации эффективных стратегий развития и увеличения прибыли.

Сайт ассоциации аптек работает с 2005 года. Покупатели высоко ценят разнообразие товаров, возможность участвовать в дисконтной программе и применять промокоды для получения скидок.

Самые популярные категории товаров в Asna

Наиболее востребованные позиции в магазине ритейлер отмечает надписью «Хит продаж». Такие товары встречаются во всех категориях препаратов и попадают на главную страницу магазина. Для удобства навигации по сайту и поиска нужных лекарств, приборов и инструментов все товары отсортированы по категориям:

Лекарства и БАД — большая категория, включающая лекарственные препараты и биологически активные добавки к рациону питания.

Медицинские изделия — от медицинских приборов и интимных товаров до расходных материалов и функционального белья.

Ортопедия — бандажи, вкладки, средства реабилитации, все для коррекции осанки и сна.

Оптика — очки, линзы, оправы, расходные материалы и аксессуары.

Косметика — ухаживающие и декоративные продукты, парфюмерия, инструменты.

Средства гигиены — от антибактериальных средств до дезодорантов.

Товары для дома — средства для уборки, чистки, ароматерапии, очищения воды и избавления от насекомых.

Мама и малыш — все для будущих родителей, младенцев и материнства.

Питание — пищевые продукты и напитки, спортивное питание.

В зависимости от условий скидочного купона промокод может действовать на весь выбор товаров или ограниченное число позиций. Ассортимент каталога постоянно дополняется и расширяется. Онлайн-аптека часто проводит распродажи, распродает препараты со скидками, а постоянные покупатели могут получать дополнительные выгоды.

Бонусная система сети Asna

Экономить на покупках можно начиная с первого заказа товаров. Для этого можно присоединиться к программе лояльности сети, называющейся Асна Плюс. В таком случае с каждой покупки клиент будет получать определенное количество бонусов. Если покупки совершаются с интервалом не более 30 дней, то и количество начисляемых бонусов увеличивается. Каждый балл приравнивается к 1 рублю. Накопленными бонусами можно рассчитываться за покупки, оплачивая до 99% цены. Особенные условия ждут новых клиентов — за активацию карты они получают сразу несколько сотен баллов на следующие заказы.

Еще один вариант дисконта — программа Асна Экономия. Для участия в ней достаточно добавить в корзину товаров на указанную сумму. Неважно, будет это первая покупка или один из последующих заказов клиента, цена товаров для них будет снижена. В каталоге появятся специальные зеленые ценники.

На сайте сети аптек можно оформить подписку «Огонь». За это клиент получает скидки у магазинов-партнеров. Покупая товары по подписке, можно накапливать специальные бонусы. Ими можно оплатить до 50% покупки. Каждый клиент сети аптек может одновременно участвовать во всех действующих дисконтных предложениях и применять актуальные промокоды. Между собой бонусные программы не суммируются. Подробнее об условиях накопления и использования очков каждой предложенной ритейлером программы можно узнать на сайте.

Оплата препаратов в Asna

На сайте возможно только предварительное бронирование. Покупки оплачиваются в аптеке, выбранной на этапе оформления заявки. Также деньги можно отдать наличными курьеру.

Доставка товаров в Asna

Забрать товары, выбранные на сайте аптечной сети, можно в одном из пунктов самовывоза — ближайшей аптеке, подключенной к системе. Выбрать место для получения заказа можно на сайте, здесь все пункты самовывоза в городе покупателя отображаются на карте или списком. При заказе товаров для дома возможна курьерская доставка. Подробные условия оказания транспортных услуг в зависимости от региона проживания клиента есть на сайте.

Возврат товаров в Asna

Отказаться от части посылки или всех препаратов можно только в момент получения. Возврат возможен в случае, если товар не соответствует заказу, неисправен или был поврежден во время транспортировки.