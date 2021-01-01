1 оценка поставлена средняя 5
50%
купон
45%
купон
Беспл
доставка
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в Москве 2500 рублей.
Лучшая
цена
210Р
купон
20%
купон
10Р
купон
24Р
купон
Лучшее
предложение
14Р
купон
Категория товаров, которые помогают поддерживать здоровье и хорошую форму даже при наличии различных заболеваний.
46Р
купон
198Р
купон
Re-nu MultiPlus раствор для контактных линз 60мл
Лучшее
предложение
Карта лояльности «Я люблю Диалог» дает возможность участвовать в программе лояльности и пользоваться специальными предложениями аптечной сети «Диалог».
390Р
купон
470Р
купон
20%
купон
15%
купон
50%
купон
45%
купон
Беспл
доставка
Минимальная сумма заказа для бесплатной доставки в Москве 2500 рублей.
Лучшая
цена
210Р
купон
20%
купон
10Р
купон
24Р
купон
Лучшее
предложение
14Р
купон
Категория товаров, которые помогают поддерживать здоровье и хорошую форму даже при наличии различных заболеваний.
46Р
купон
198Р
купон
Re-nu MultiPlus раствор для контактных линз 60мл
Лучшее
предложение
Карта лояльности «Я люблю Диалог» дает возможность участвовать в программе лояльности и пользоваться специальными предложениями аптечной сети «Диалог».
390Р
купон
470Р
купон
20%
купон
15%
купон
50%
купон
260Р
купон
Лучшее
предложение
Снижены цены на глюкометры Контур Плюс и Контур ТС, а также на тест-полоски Контур Плюс №50.
15%
купон
Лучшее
предложение
Акция действует в розничных аптеках сети ДИАЛОГ.
15%
купон
Скидка применится в аптеке при пробитии чека. Скидки не распространяются на заказы, оформленные на доставку Товары участвующие в акции.
Актуальные промокоды от Аптеки Диалог — это возможность получить сертифицированные лекарственные препараты и косметическую продукцию со скидкой. На этой странице собраны все предложения от интернет-аптеки на текущий месяц. Обновление перечня купонов происходит регулярно — с запуском ... каждой новой промокампании. Наши специалисты следят за обновлениями компании-партнера и добавляют скидочные купоны сразу, как только анонсируется запуск новой акций. Чтобы получить выгодную скидку на лекарства, БАДы, косметику и уход для мамы и малыша, медтехнику и медоборудование, заходите на эту страницу перед оформлением заказа и подбирайте актуальный промокод.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 1
Телефон:
+7 (495) 363-22-62
Соц. сети:
1 оценка поставлена средняя 5
Актуальные промокоды от Аптеки Диалог — это возможность получить сертифицированные лекарственные препараты и косметическую продукцию со скидкой. На этой странице собраны все предложения от интернет-аптеки на текущий месяц. Обновление перечня купонов происходит регулярно — с запуском ... каждой новой промокампании. Наши специалисты следят за обновлениями компании-партнера и добавляют скидочные купоны сразу, как только анонсируется запуск новой акций. Чтобы получить выгодную скидку на лекарства, БАДы, косметику и уход для мамы и малыша, медтехнику и медоборудование, заходите на эту страницу перед оформлением заказа и подбирайте актуальный промокод.
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 1
Телефон:
+7 (495) 363-22-62
Соц. сети:
У вас есть купон?
Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!
На сегодняшний день Аптека Диалог — это динамично развивающаяся сеть дистрибуции фармацевтических препаратов. Среди главных преимуществ компании — широкий ассортимент лечебной и косметической продукции, низкие цены, качественный сервис, оптовая и розничная торговля лицензионными товарами, строгий контроль качества и высококвалифицированные специалисты.
Основанная в 2003 году в формате «у дома», аптека выросла до размеров сетевого маркетплейса с обширной зоной покрытия и удобной клиентам услугой онлайн-бронирования. Сеть Аптека Диалог реализует только сертифицированную продукцию, что гарантирует клиентам качество товаров и соответствие стандартам.
Покупателей сети ждут бонусы и дисконты: для постоянных действует программа лояльности, а новые клиенты могут воспользоваться промокодом уже на первый заказ. Покупки можно оформлять как на сайте, так и в мобильном приложении, что существенно ускоряет и упрощает процесс.
Обширный каталог реализуемых товаров в сети Аптека Диалог разбит на функциональные категории:
лекарственные препараты и БАДы;
мама и малыш: товары для новорожденных, уходовая косметика, смягчающие мази, гели и пр.;
красота и здоровье: лечебная косметика, витамины для красоты лица, тела и волос, маски для лица, патчи под глаза и т. д.;
медицинские изделия: бинты, вата, лейкопластыри, бандажи и пр.;
медтехника: тонометры, весы, пульсоксиметры и т. д.
Аптечную продукцию можно приобретать оптом и в розницу, бронировать, заказывать доставку на дом или самостоятельно покупать в ближайшей аптеке. Для клиентов работает круглосуточная техподдержка по всем интересующим вопросам, будь то сложности с подбором аналога препарата или оформлением скидки на первую покупку.
Программа лояльности дает клиентам аптечной сети ряд преимуществ: скидки, привилегированное обслуживание, приоритетный доступ к акциям, бонусные баллы. Баллы накапливаются за покупки определенных товаров, участвующих в спецпредложениях компании, в соотношении 1 балл = 1 рубль. Список акционных товаров публикуется на сайте аптеки. Начисление бонусов происходит сразу после оплаты товаров из соотношения 0,3% от чека за первую покупку, 0,6% — за вторую, 0,9% — за третью, 1,2% — за четвертую, 1,5% — за пятую. С последующей закупки расчет начинается сначала.
Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо приобрести карту в аптеке и активировать ее (пройти аутентификацию через СМС, телефонный звонок, на кассе или в приложении). После активации пользователь получает доступ в персональный кабинет на сайте или в приложении, в котором может следить за балансом и транзакциями виртуального счета. Накопленными бонусами можно оплачивать до 50% от стоимости заказа.
Рассчитаться за товары, приобретенные в сети аптек, можно наличными или платежной картой. Оба варианта возможны при доставке курьером и самовывозе товаров из почтового отделения или пункта розничной продажи. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, Мир и JCB.
Курьерская доставка товаров осуществляется по Москве и области. Ее стоимость зависит от удаленности адресата и общей суммы заказа. Для заказов на сумму менее 2500 рублей доставка в постаматы обойдется в 150 рублей. Если сумма заказа выше указанного лимита — 1 рубль. При самовывозе обработка, формирование и выдача заказов осуществляются бесплатно.
К возврату подлежат товары надлежащего качества в соответствии с перечнем, утвержденным законодательством РФ. Вернуть оплаченный товар можно в течение 14 дней с момента оформления заявления на возврат средств. К заявлению необходимо приложить копию паспорта и чек. Товары можно принести в аптеку Dialog или отправить на склад, адрес которого указанная сайте. После оценки целостности возвращаемой продукции на счет клиента в течение 30 рабочих дней будет зачислено возмещение за товар.
Клиент имеет право отказаться от посылки до момента ее получения у курьера. Претензии по поводу комплектности или нарушения целостности товаров принимаются в момент принятия заказа (курьер подписывает акт дефектовки).
Чтобы получить дополнительную скидку на покупки в сети Dialog, достаточно использовать актуальный промокод. Он дает дисконт на акционный товар в период проведения промокампании. Чтобы активировать скидочный купон, необходимо:
На этой странице выбрать действующий купон на интересующие позиции из каталога аптеки.
Скопировать актуальный код купона.
Вернуться на страницу онлайн-аптеки и добавить в корзину позиции, соответствующие условиям акции.
На странице корзины вставить скопированное значение в поле «Промокод» и нажать Enter.
Убедиться, что сумма в корзине уменьшилась на скидку, указанную в купоне.
Закончить оформление заказа.
Обратите внимание, что промокод можно использовать только один раз. Срок и условия его активации ограничены правилами акции. С ее завершением купоны на странице обновляются. Чтобы совершать выгодные покупки на платформе сети Аптека Диалог, заходите на эту страницу перед покупкой и копируйте подходящий скидочный код.
Карта программы лояльности категории VIP выдается клиенту после совершения покупок на сумму более 100 000 рублей.
Скидка может не сработать, если товары в корзине уже участвуют в другой акции, промокод был активирован или срок его действия истек.
Суммировать скидки для оплаты товаров в сети Аптека Диалог нельзя. Клиент самостоятельно выбирает тот вариант скидки, который для него выгоднее.
Частичный выкуп товаров из посылки невозможен.
Бронь товаров не обязывает клиента к выкупу заказа. Он вправе отказаться от заказа до того, как курьер доставит посылку адресату.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Скидка до 50% при оплате баллами с промокодом Аптека Диалог
|не требуется
|Скидка
|Сэкономь до 45% при покупке товаров дня по промокоду Аптека Диалог на скидку
|не требуется
|Скидка
|Купон Аптека диалог: бесплатная доставка при заказе от 2500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Покупайте Микролакс по сниженной цене
|не требуется
|Скидка
|Сезонное предложение октября: популярные лекарства от 210 рублей
|не требуется
|Скидка
|Топ-8 витаминов для иммунитета с выгодой до 20%
|не требуется
|Скидка
|Медицинские перчатки от 10 рублей
|не требуется
|Скидка
|Товары для мам и малышей по суперценам от 24 рублей
|не требуется
|Скидка
|Подборка популярных товаров по лучшим ценам
|не требуется
|Скидка
|Продукты здорового питания всего от 14 рублей
|не требуется