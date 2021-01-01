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36 оценок поставлено средняя 4.67

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Посетить iHerb
Контакты iHerb

Юридический адрес:
22780 Harley Knox Blvd, Perris, CA 92570 USA

Телефон:
russia@iherb.com

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

Спасибо за оценку!

36 оценок поставлено средняя 4.67

Купоны онлайн-магазина экопродуктов Айхерб

Еженедельные акции, распродажи, пробники, программа вознаграждений и промокоды от iHerb позволяют сэкономить тысячи рублей на покупке натуральной косметики, пищевых добавок, витаминов, спортивного питания, масел, экопродуктов, чистящих средств и других товаров с доставкой из США. Ма ... газин предлагает более 30 000 натуральных продуктов для женщин, мужчин, детей, животных и дома от тысяч популярных мировых брендов.


Посетить iHerb
Контакты iHerb

Юридический адрес:
22780 Harley Knox Blvd, Perris, CA 92570 USA

Телефон:
russia@iherb.com

Соц. сети:

facebook youtubeinstagram

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Специальные предложения от iHerb

Об онлайн-магазине Айхерб

Всемирно известный интернет-магазин iHerb славится широким выбором натуральных продуктов с возможностью быстрой доставки и многомиллионной клиентской базой в более чем 150 странах мирах. Компания, основанная в 1996 году, начала свой путь с продажи зверобоя и за 25 лет работы превратилась в мирового гиганта электронной коммерции в сфере велнеса. В компании работает более 1600 сотрудников из 30 стран. Штаб-квартира магазина находится в Ирвине, Калифорния. 

Ритейлер предлагает более 30 000 натуральных продуктов от более чем 1200 проверенных брендов: от микроэлементов и витаминов до спортивного питания. Благодаря удобной навигации сайта продукты можно искать по категориям, брендам, темам, связанным со здоровьем, форме и ценовому диапазону. А еще на сайте есть хороший источник информации о здоровье — блог iHerb, где можно почитать о красоте, благополучии, фитнесе, питании и конкретных состояниях, таких как, например, выпадение волос или боли в суставах.

Чтобы обеспечить свежесть товаров, ритейлер обрабатывает все заказы в собственных распределительных центрах со специальным микроклиматом. Это защищает продукты от влажности, жары и холода. Центры распределения iHerb имеют отраслевые сертификаты NSF International и GMP.

Разнообразие спецпредложений, скидки, реферальная программа, акции и бесплатная доставка делают шопинг в американском магазине выгоднее, чем в отечественных аптеках. Кроме того, с промокодами магазина можно получить дополнительную скидку и сэкономить еще больше.

Популярные продукты

Среди бестселлеров интернет-магазина iHerb можно выделить следующие продукты:

  • Пробиотики LactoBif от California Gold Nutrition с лактобациллами и бифидобактериями, которые укрепляют иммунную систему, помогают организму усваивать питательные вещества, переваривать молочные продукты и бороться запорами.

  • Органические семена чиа Mamma Chia, в которых в 10 раз больше омега-3, чем в лососе. Также это хороший источник клетчатки, кальция и протеина.

  • Добавка Doctor's Best с гинкго, улучшающая память, производительность и работу мозга. Также экстракт гинкго является мощным антиоксидантом, который помогает бороться с воспалениями, улучшает кровообращение и оказывает положительное влияние на здоровье сердца.

  • Органическое кокосовое масло California Gold Nutrition холодного отжима, не содержащее пестицидов, ГМО и гексана. Этот продукт можно использовать в качестве пищевой добавки или наружно для улучшения здоровья кожи и волос.

  • California Gold Nutrition Омега-3 без холестерина, ГМО, сои и глютена. Добавка помогает снизить артериальное давление, уменьшить риск инфаркта, улучшить состояние кожи, волос и нормализовать вес. 

Это далеко не полный перечень хитов продаж интернет-магазина. Больше о популярных продуктах Айхерб можно узнать в разделе «Лучшее». Тем, кто сомневается в пользе того или иного продукта, следует почитать отзывы, оставленные реальными клиентами из разных стран. 

Программа лояльности

В рамках программы вознаграждений ритейлер начисляет бонусы клиентам за отзывы, ответы на вопросы и рекомендации продуктов друзьям и подписчикам. Чтобы начать зарабатывать с помощью реферальной программы, нужно совершить покупку на iHerb, войти в личный кабинет и скопировать реферальный промокод либо ссылку, а после — поделиться ими с друзьями. Накопленные баллы можно использовать для оплаты следующих покупок, а накопив 100 долларов, клиент может обналичить бонус, выведя деньги на карту.

Способы оплаты

Рассчитаться за заказ можно платежными картами Visa и MasterCard. Оплата наличными при получении заказа не предусмотрена.

Условия доставки

Товары с Айхерб доставляются глобальной авиадоставкой в пункты выдачи или постаматы с возможностью отслеживания. Еще доставка осуществляется службами 

5Post, Pony Express, Boxberry до пунктов выдачи и постаматов, а также в отделения Почты России. Курьерская доставка до дома возможна службами Boxberry и глобальной авиадоставкой.

При оформлении заказа важно не превышать таможенный беспошлинный лимит, который составляет €200 и 31 кг на одно отправление. При превышении пороговой суммы и веса покупателю придется оплатить 15% пошлины, но не менее 2 EUR за кг.

Условия возврата

Клиент может подать запрос на возврат товара в течение 60 дней с момента покупки (или в течение 90 дней для продуктов из категории «Бренды iHerb»).

Для некоторых продуктов возможен только возврат средств, их замена невозможна. Чтобы инициировать процесс возврата средств, нужно на главной странице приложения щелкнуть на иконку с изображением фигуры человека, выбрать нужный заказ, затем нажать кнопку «Возврат/Возмещение» и следовать инструкциям приложения.

 Общее количество продуктов в каталоге превышает цифру 35 тысяч, и распределены они по следующим категориям:

    • Добавки
    • Травы
    • Для душа
    • Красота
    • Продукты
    • Дети
    • Спорт
    • Для дома
    • Животные
    • Заболевания

Благодаря такому распределению огромного множества наименований, клиент быстро поймет, на какую страницу каталога ему нужно перейти, а там уже помогут всевозможные фильтры —по бренду, рейтингу, цене и так далее.

Одним из главных преимуществ представленного интернет-магазина является его ценообразование. Да, некоторые продукты не эксклюзивны, вы можете найти их на других сайтах или даже на витринах магазинов вашего города. Но iHerb работает с производителями напрямую, плюс — высокие показатели товарооборота позволяет компании устанавливать цены ниже на 30-40%, чем в других магазинах. К тому же, магазином предусмотрена возможность бесплатной доставки, что в итоге обеспечивает очень значимую экономию.

Помимо прочего, на сайте интернет-магазина всегда можно найти привлекательные предложения, которые помогут сохранить еще часть бюджета.

Как применить промокод на сайте iHerb

Скидочные купоны интернет-магазина отображают условия акций и актуальные промокоды. Чтобы воспользоваться спецпредложением, нужно выполнить 3 шага:

  1. Выбрать нужный купон и кликнуть на него.

  2. Перейти на сайт магазина и наполнить корзину товарами.

  3. Пройти регистрацию и вставить промокод в специальное поле корзины, а после — нажать «Оформить заказ».

Для каждого заказа можно выбрать только один промокод.

Часто задаваемые вопросы про iHerb

★ Какую максимальную сумму вознаграждения можно заработать?

В рамках программы вознаграждений сумма заработка не ограничена.

★ Можно ли вывести на карту полученные вознаграждения?

Если сумма вознаграждений со статусом «Доступно» на конец месяца превысит $100, то заработанные деньги можно вывести удобным способом в течение 14 рабочих дней.

★ Нужного продукта нет в наличии. Что делать?

Чтобы своевременно узнать о поступлении нужного продукта, следует кликнуть на кнопку «Уведомите меня» в карточке товара.

★ Как заказать товары из магазина iHerb с бесплатной доставкой?

Для этого нужно сделать заказ от определенной суммы и выбрать соответствующий способ доставки.

★ Как отследить мой заказ?

Это можно сделать в личном кабинете клиента на сайте или в мобильном приложении.

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