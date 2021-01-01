Промокоды Будь здоров на Октябрь

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Совершайте покупки в аптеках «Будь здоров!» с помощью карты СберБанка и получайте до 7% бонусами СПАСИБО. Клиенты аптек Москвы, Калуги, Смоленска и МО смогут списать до 50% бонусами «СберСпасибо» при сумме чека от 500 рублей. В остальных регионах РФ - при сумме чека от 300 рублей.
50%
купон
Предложение доступно при заказе онлайн.
50%
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Получайте 500 бонусов за каждую покупку. Скидки: до 10% - за покупку 1 акционного товара, до 20% - за покупку 2 акционных товаров, до 30% - за покупку 3 и более акционных товаров.
20%
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100Р
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15%
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Скидка 100% на третий батончик предоставляется при единовременной покупке 3 штук из акционного ассортимента на один товар (равный или наименьший по стоимости).
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Акция распространяется ТОЛЬКО на интернет-заказы. Скидка до 5% предоставляется с 20:00 пятницы до 10:00 понедельника на товары, указанные в списке на данной странице.
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Покупать необходимую фармацевтическую продукцию, лечебную косметику, витамины в сети аптек Будь здоров удобно, просто и экономно, особенно при наличии промокода. Для клиентов сети в онлайн-магазине собрано более 11 тысяч товаров, качество которых подтверждено сертификатами производи ... теля. Постоянные клиенты имеют возможность стать участниками программы лояльности — получать персональные предложения, бронировать товары на сайте и пользоваться скидочными купонами. Чтобы не упустить выгодные покупки, следите за обновлениями на нашей странице, где публикуются только актуальные купоны от Будь здоров.
Юридический адрес:
г. Долгопрудный, Пацаева пр-кт, дом № 7, корпус 2
Электронная почта:
info@budzdorov.ru
Телефон:
8-800-777-0303
Соц. сети:
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Покупать необходимую фармацевтическую продукцию, лечебную косметику, витамины в сети аптек Будь здоров удобно, просто и экономно, особенно при наличии промокода. Для клиентов сети в онлайн-магазине собрано более 11 тысяч товаров, качество которых подтверждено сертификатами производи ... теля. Постоянные клиенты имеют возможность стать участниками программы лояльности — получать персональные предложения, бронировать товары на сайте и пользоваться скидочными купонами. Чтобы не упустить выгодные покупки, следите за обновлениями на нашей странице, где публикуются только актуальные купоны от Будь здоров.
Юридический адрес:
г. Долгопрудный, Пацаева пр-кт, дом № 7, корпус 2
Электронная почта:
info@budzdorov.ru
Телефон:
8-800-777-0303
Соц. сети:
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Аптеки Будь здоров — это разветвленная сеть дистрибуции лекарственных препаратов и лечебной косметики в шаговой доступности от вашего дома. Широкий ассортимент товаров включает более 11 тысяч наименований: редкие фармацевтические средства, которые сложно найти в других аптеках, товары для мамы и малыша, БАДы, уходовую лечебную косметику, изделия медицинского назначения и т. д. Доступность цен обусловлена прямым сотрудничеством с фармпроизводителями, которые на поставляемую продукцию предоставляют сертификаты качества.
Все препараты можно закупать оптом и в розницу. Оформляя заказ онлайн, клиент может выбрать доставку или только забронировать лекарственный препарат в ближайшей аптеке. Если возникают вопросы по качеству или ассортименту продукции на складе, на сайте работает чат-поддержка для оперативных консультаций.
Клиентам сети Будь здоров доступна функция онлайн-бронирования лекарств. При этом, оформляя заказ, можно получить дополнительную скидку, если ввести актуальный промокод. Для постоянных клиентов также разработана бонусная система, по которой начисляются баллы за покупки и открывается доступ к персональным предложениям и акциям.
Одиннадцать тысяч наименований продукции удобно сгруппированы в тематические разделы каталога:
БАД;
Витамины;
Медицинские препараты, принадлежности и приборы;
Диетическое питание;
Контрацептивы;
Все для мамы и малыша;
Косметика и гигиена;
Оптика, коррекция.
Также в каталоге можно подобрать препараты по показаниям к применению или по ожидаемому терапевтическому действию.
На главной странице аптек Budzdorov публикуются специальные предложения со скидками, акции, новинки продукции и хиты продаж. Сегодня в популярные товары чаще всего попадают сезонные продукты (средства защиты от солнца/холода), витамины и уходовая косметика. Также здесь можно найти интересные статьи о лечении сезонных заболеваний, об аптечной продукции и ее применении.
Участники программы лояльности «Аптечный кошелек» накапливают бонусы на персональном счете за покупки в сети Будь здоров в размере 2% от суммы чека. Бонусы могут использоваться для получения скидок при оплате товаров в аптеке. В обмен на бонусы можно получить до 99% скидки от стоимости товара, но минимальная сумма оплаты не может быть меньше 1 рубля.
Чтобы пользоваться льготами, участник должен купить на кассе аптеки, оформить и активировать карту лояльности. Для активации необходимо ввести код карты на сайте сети аптек Budzdorov. После регистрации участник может следить за состоянием своего бонусного счета в личном кабинете.
Оплата бонусами за товар со скидкой по акции или промокоду невозможна. При начислении акционных бонусов (при покупке товаров по действующим акциям) срок их использования ограничен месяцем, в котором проходит акция.
Помимо оплаты товаров бонусами, участник программы лояльности получает персональные предложения, доступ к закрытым распродажам и акциям, специальные цены на акционный ассортимент и первоочередную возможность резервации товара.
Оплата заказа происходит в момент его получения на кассе аптеки (при самовывозе) или у курьера наличным расчетом или банковской картой Visa, MasterCard и Мир. При курьерской доставке безналичный расчет возможен только при оплате товаров на сайте. Бронь на позиции в заказе сохраняется три дня. В течение этого времени товар должен быть оплачен, иначе заказ аннулируется.
Обратите внимание, что держатели карт Сбербанка «Спасибо» при оплате заказа могут получить до 7% бонусами, которыми потом можно рассчитаться за половину стоимости покупки. Данная опция доступна покупателям только при самовывозе из аптеки.
Доставка заказов осуществляется на следующий день после его оформления до 15:00 часов и через день, если заказ оформлен после 15:00 часов. Если в комплектацию посылки входит продукция со статусом «под заказ», то сроки получения товаров могут сдвигаться.
Стоимость доставки зависит от удаленности объекта и сроков получения заказа.
Принимая заказ, клиент должен открыть транспортную упаковку и сверить сроки годности и комплектность препаратов, целостность фабричной обертки, соответствие заказа накладной. Если есть какие-то замечания к форме и качеству товара, это должно быть зафиксировано представителем курьерской службы.
Товар надлежащего качества подлежит возврату в соответствии с законодательством РФ. При оформлении уплаченная сумма возмещается в течение 45 дней с даты поступления товаров на склад продавца. Претензии по качеству товара и заявление на возврат средств необходимо направить на электронную почту аптеки Budzdorov в разделе «Обращения» в личном кабинете пользователя.
Оплата за доставку и пересылку товаров возмещению не подлежит.
Чтобы получить дополнительную скидку на медикаменты и другие товары, сеть аптек Будь здоров предлагает своим клиентам купоны на скидку. Они могут быть процентными или фиксированными (сумма скидки указана в рублях), иметь ограничения по срокам активации и должны быть использованы в соответствии с условиями акции (на первую покупку, на бренд, на товар). Чтобы получить скидку на первый заказ или на определенный ассортимент в онлайн-аптеке Будь здоров, необходимо:
Добавить в корзину товары.
На этой странице из списка скидочных купонов выбрать подходящий и скопировать его код (кликнув по ссылке).
Если не произошло автоматической переадресации на сайт продавца, вернуться на страницу оформления заказа и вставить код купона в соответствующее поле.
Нажать кнопку «Активировать».
Перепроверить, чтобы промокод сработал (сумма в корзине уменьшилась на скидку, оговоренную условиями акции).
Закончить оформление заказа. Выбрать способ оплаты и доставки.
Чтобы не упустить выгодные предложения от сети аптек Будь здоров, следите за обновлениями на нашей странице, где ежемесячно публикуются актуальные промокоды.
Сроки использования бонусов описаны в каждой акции, по которой они начисляются. Уточнить информацию об актуальности бонусов можно по телефону, указанному на сайте.
Количество бонусов, доступных к списанию, можно узнать в мобильном приложении Будь здоров, в личном кабинете пользователя или по телефону для справок.
Бонусы, начисленные за товар, который подлежит возврату, списываются с карты клиента.
Бонусы за покупки в сети Будь здоров начисляются в момент совершения оплаты. Скидки и бонусы доступны сразу после активации карты лояльности.
Совершив покупку не менее чем на 500 рублей, клиент получает право на членство в клубе постоянных покупателей. Чтобы оформить карту «Аптечный кошелек», необходимо приобрести ее на кассе за 10 рублей и зарегистрировать на сайте.
|Тип купона
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|не требуется
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