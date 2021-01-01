Промокоды Будь здоров на Октябрь

Будь здоров — интернет-аптека для всей семьи

Аптеки Будь здоров — это разветвленная сеть дистрибуции лекарственных препаратов и лечебной косметики в шаговой доступности от вашего дома. Широкий ассортимент товаров включает более 11 тысяч наименований: редкие фармацевтические средства, которые сложно найти в других аптеках, товары для мамы и малыша, БАДы, уходовую лечебную косметику, изделия медицинского назначения и т. д. Доступность цен обусловлена прямым сотрудничеством с фармпроизводителями, которые на поставляемую продукцию предоставляют сертификаты качества.

Все препараты можно закупать оптом и в розницу. Оформляя заказ онлайн, клиент может выбрать доставку или только забронировать лекарственный препарат в ближайшей аптеке. Если возникают вопросы по качеству или ассортименту продукции на складе, на сайте работает чат-поддержка для оперативных консультаций.

Клиентам сети Будь здоров доступна функция онлайн-бронирования лекарств. При этом, оформляя заказ, можно получить дополнительную скидку, если ввести актуальный промокод. Для постоянных клиентов также разработана бонусная система, по которой начисляются баллы за покупки и открывается доступ к персональным предложениям и акциям.

Ассортимент сети аптек Будь здоров

Одиннадцать тысяч наименований продукции удобно сгруппированы в тематические разделы каталога:

БАД;

Витамины;

Медицинские препараты, принадлежности и приборы;

Диетическое питание;

Контрацептивы;

Все для мамы и малыша;

Косметика и гигиена;

Оптика, коррекция.

Также в каталоге можно подобрать препараты по показаниям к применению или по ожидаемому терапевтическому действию.

На главной странице аптек Budzdorov публикуются специальные предложения со скидками, акции, новинки продукции и хиты продаж. Сегодня в популярные товары чаще всего попадают сезонные продукты (средства защиты от солнца/холода), витамины и уходовая косметика. Также здесь можно найти интересные статьи о лечении сезонных заболеваний, об аптечной продукции и ее применении.

Программа лояльности «Аптечный кошелек»

Участники программы лояльности «Аптечный кошелек» накапливают бонусы на персональном счете за покупки в сети Будь здоров в размере 2% от суммы чека. Бонусы могут использоваться для получения скидок при оплате товаров в аптеке. В обмен на бонусы можно получить до 99% скидки от стоимости товара, но минимальная сумма оплаты не может быть меньше 1 рубля.

Чтобы пользоваться льготами, участник должен купить на кассе аптеки, оформить и активировать карту лояльности. Для активации необходимо ввести код карты на сайте сети аптек Budzdorov. После регистрации участник может следить за состоянием своего бонусного счета в личном кабинете.

Оплата бонусами за товар со скидкой по акции или промокоду невозможна. При начислении акционных бонусов (при покупке товаров по действующим акциям) срок их использования ограничен месяцем, в котором проходит акция.

Помимо оплаты товаров бонусами, участник программы лояльности получает персональные предложения, доступ к закрытым распродажам и акциям, специальные цены на акционный ассортимент и первоочередную возможность резервации товара.

Оплата товаров

Оплата заказа происходит в момент его получения на кассе аптеки (при самовывозе) или у курьера наличным расчетом или банковской картой Visa, MasterCard и Мир. При курьерской доставке безналичный расчет возможен только при оплате товаров на сайте. Бронь на позиции в заказе сохраняется три дня. В течение этого времени товар должен быть оплачен, иначе заказ аннулируется.

Обратите внимание, что держатели карт Сбербанка «Спасибо» при оплате заказа могут получить до 7% бонусами, которыми потом можно рассчитаться за половину стоимости покупки. Данная опция доступна покупателям только при самовывозе из аптеки.

Доставка

Доставка заказов осуществляется на следующий день после его оформления до 15:00 часов и через день, если заказ оформлен после 15:00 часов. Если в комплектацию посылки входит продукция со статусом «под заказ», то сроки получения товаров могут сдвигаться.

Стоимость доставки зависит от удаленности объекта и сроков получения заказа.

Принимая заказ, клиент должен открыть транспортную упаковку и сверить сроки годности и комплектность препаратов, целостность фабричной обертки, соответствие заказа накладной. Если есть какие-то замечания к форме и качеству товара, это должно быть зафиксировано представителем курьерской службы.

Возврат товара

Товар надлежащего качества подлежит возврату в соответствии с законодательством РФ. При оформлении уплаченная сумма возмещается в течение 45 дней с даты поступления товаров на склад продавца. Претензии по качеству товара и заявление на возврат средств необходимо направить на электронную почту аптеки Budzdorov в разделе «Обращения» в личном кабинете пользователя.

Оплата за доставку и пересылку товаров возмещению не подлежит.