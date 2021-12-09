В Роскачестве назвали лучшие игристые вина и отечественное шампанское

Роскачество изучило 147 наименований вин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Роскачество представило итоги исследования отечественных игристых вин - проект "Винный гид России" 2021 года. За одиннадцать месяцев эксперты изучили рекордное количество игристых вин и российского шампанского, чтобы назвать лучшие по их мнению образцы.

В реализации проекта приняли участие Роскачество, Минпромторг и Минсельхоз. Специалисты ведомств изучили 147 наименований образцов отечественного игристого вина и шампанского с закупочной стоимостью от 170 до 999,9 рубля за бутылку. Для этого эксперты посетили все наиболее крупные и исторически значимые предприятия по производству игристых вин в Ростовской области, Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, а также в Республике Дагестан.

После этого аккредитованные закупщики Роскачества приобрели исследуемые образцы в торговых сетях 7 регионов страны. Оценку выбранным образцам дала комиссия из 41 эксперта-дегустатора.

В топ-3 брютов, сделанных по классической технологии, вошли российское шампанское выдержанное брют белое "Новый Свет", брют розовое с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" выдержанное "Голубицкое эстейт. Спарклинг розе" и выдержанное брют с ЗГУ "Кубань" "Премиум Розовое" Victor Dravigny.

Лучшее полусладкое классическое игристое в рейтинге – вино игристое выдержанное полусладкое розовое "Новый Свет. Пино Фран".

Лучшим сладким игристым вином эксперты Роскачества признали Игристое вино сладкое розовое с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" выдержанное Tete de Cheval. Оно было единственным сладким вином среди исследованных игристых, произведенных по классическому методу.

Лучшее полусухое среди "классиков" – российское шампанское выдержанное полусухое белое "Новый Свет".

Среди игристых вин, сделанных по современному методу, лучшими стали образцы из Краснодарского края (Таманский полуостров и Новороссийск) и Крыма, а также Севастополя.

В топ-3 лучших белых брютов вошли игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" брют белое "Коллекция винодела", игристое вино с ЗГУ "Крым" брют белое выдержанное "Балаклава" и игристое вино брют белое с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" "Мускат Оттонель Фанагория".

Лучшим полусухим вином, выполненным акратофорным методом, стало мускатное Игристое вино с ЗГУ "Кубань. Таманский полуостров" полусухое белое "AV.АВ молодое". Оно же возглавило рейтинг игристых вин "Винного гида России - 2021".

Лучшим полусладким и сладким игристым, произведёнными методом Шарма, стали соответственно крымское Игристое вино с ЗГУ "Крым" полусладкое белое "Балаклава Мускат" и ростовское Игристое вино с ЗГУ "Долина Дона" сладкое красное "Цимлянское".

Среди розовых "современных" игристых вин эксперты наиболее высоко оценили игристое вино с ЗГУ "Крым" брют розовое "Пино нуар Балаклава».

Как отмечает руководитель Роскачества Максим Протасов, за четыре года со старта проекта "Винный гид России" он успел завоевать доверие потребителя.

"Результаты исследования показали, что Закон о виноградарстве и виноделии способствует расту конкурентноспособности разных категорий вин из российского винограда, в том числе игристых вин и шампанского", - отметил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с предложением изменить правила продажи алкоголя в Новый год и на Рождество.