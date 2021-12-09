Начала говорить: Марину Хлебникову перевели из реанимации

Марина Хлебникова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российскую певицу Марину Хлебникову, которая попала в больницу с ожогами после пожара в своей квартире, перевели из реанимации в палату ожогового отделения. Об этом сообщает источник kp.ru в медицинском учреждении.

Несколько дней назад артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание. Все это время певица пребывала в медикаментозной коме. Это помогало ей сохранить силы для восстановления.

Как ранее писал сайт kp.ru, Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара в своей квартире. По предварительным данным, у нее диагностированы серьезные ожоги лица и груди, к тому же Хлебникова серьезно надышалась дымом.

Известно, что все произошло на втором этаже двухуровневой квартиры на Ратной улице Москвы. Комната Хлебниковой выгорела полностью.