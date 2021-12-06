Пострадавшую в пожаре актрису Марину Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певицу Марину Хлебникову, которая пострадала в сильном пожаре в ее московской квартире, сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Источник "Пятого канала" сообщает, что артистка уже может самостоятельно дышать и постепенно идет на поправку. Ее состояние характеризуется как стабильное.

"По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы; Марина дышит сама (не ИВЛ , ни искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают", - подтвердили в пресс-службе артистки.

Как писал сайт kp.ru, после пожара певицу увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Известно, что все произошло на втором этаже двухуровневой квартиры на Ратной улице Москвы. Комната Хлебниковой выгорела полностью.