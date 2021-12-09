«Убытки возникают, когда их не ждешь»: Или почему важно страховать автомобиль

Число автомобилей в России с каждым годом растет. Аварии и различные повреждения исчисляются миллионами. Наверное, каждый водитель хотя бы раз воспользовался автостраховкой. Какие основные тенденции на этом рынке? Что со стоимостью полисов? Повлияла ли на страховые сервисы вездесущая цифровизация? И как подобрать актуальный набор рисков, чтобы защитить свою собственность, но не переплатить слишком сильно? Эти и другие темы эксперты и участники рынка обсудили на онлайн-конференции в медиагруппе «Комсомольская правда».

ПОЧЕМУ «АВТОГРАЖДАНКА» ЕСТЬ НЕ У ВСЕХ

В России два вида автостраховок – ОСАГО и каско. Первый – обязательный, второй – добровольный. В последние годы Центробанк поменял условия по ОСАГО. Они стали более индивидуальными. Теперь конечный тариф зависит не только от мощности автомобиля и региона, где живет водитель, но и от его стиля вождения, количества ДТП, штрафов и других показателей.

- Средняя премия по ОСАГО за этот год не увеличилась – она составляет 5500 рублей в год. Это большое достижение. При этом тарифы для хороших водителей даже снизились, - рассказал Евгений Уфимцев, вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

При этом реформа ОСАГО продолжается. Со временем разница между тарифами для проблемных и ответственных водителей будет увеличиваться. Правда, это приводит к некоторым побочным эффектам. Некоторые автовладельцы отказываются покупать ставшие более дорогими полисы.

- Реальность такова - люди отказываются от обязательной страховки. Это все чаще и чаще происходит. Вся система под угрозой. Расширяя тарифный коридор, мы выталкиваем этих людей за пределы правового поля, - сетует Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

При этом часть водителей в регионах осознанно не покупают ОСАГО. Например, рассуждают так: «Страховка стоит 6000 рублей в год, а штраф за ее отсутствие – 800 рублей. Даже если три раза за год остановят, заплачу 1200 рублей (с 50-процентной скидкой). Все равно будет выгоднее».

- Это называется правовой нигилизм. Но таким людям надо помнить. Как бы хорошо кто ни ездил, неприятные ситуации в жизни случаются. Кроме того, в ближайшие годы этот трюк уже не сработает. Современные камеры научились считывать наличие страховки по номеру авто, «письма счастья» будут приходить регулярно, - Александр Цыганов, доктор экономических наук, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ.

Но что делать, если случилась авария, а у виновника нет обязательной страховки?

- Первое, что нужно сделать сразу после ДТП, - это зайти на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА) и проверить действительность полиса. Если он не находится или недействительный, надо вызывать ГИБДД и оформлять справки о ДТП. Они будут нужны, чтобы потом отстаивать свою правоту и получать возмещение в суде, - говорит Александр Казаченко, эксперт комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по автотехобслуживанию, вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ = ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

Страховая сфера европротокол, который применяется в случае небольших аварий без пострадавших. При этом стали появляться и другие удаленные сервисы.

- Каким бы ни был универсальным продукт, им нельзя закрыть все потребности клиента. Поэтому мы в «Росгосстрахе» решили предлагать отдельные сервисы. Люди могут покупать их на нашей цифровой платформе. Причем не важно, клиенты это нашей компании или нет, - говорит Светлана Бери, директор департамента развития бизнеса «Росгосстраха», руководитель «Мой_Сервис_Авто».

Светлана Бери, директор департамента развития бизнеса «Росгосстраха», руководитель «Мой_Сервис_Авто». Фото: ПАО СК «Росгосстрах»

На «горячей линии» работают консультанты, которые могут помочь с техническими вопросами – по «железу». Но при необходимости они переключают на других специалистов.

- Самое важное для человека – знать, куда и как обратиться для оперативного решения возникающей проблемы. Недавно в Москве был гололед и сильный ветер. У нас был всплеск звонков. Люди спрашивали, к примеру, что делать, если у них на машину упало дерево. Наши юристы разъясняли, - пояснила Светлана Бери.

Если у водителя только полис ОСАГО, то ему придется судиться. Но без гарантии успеха. Потому что найти виновных в случае природной стихии довольно сложно. А если есть полис каско, водитель получит возмещение от страховой компании.

КАК ВЫБРАТЬ ПОЛИС КАСКО И АКТУАЛЬНЫЕ РИСКИ

Добровольная страховка – это хорошо. Но она сильно дороже. По некоторым моделям достигает 10% от стоимости машины.

- Многие живут этим старым воспоминанием. Но в соотношении со стоимостью автомобиля страховки давно не такие дорогие. Средняя премия даже снизилась. Сейчас она составляет 35 тысяч рублей в год. Страховщики стали предлагать больше коробочных продуктов и расширять возможности клиентов по выбору конкретных рисков. Некоторые полисы, покрывающие только тотальные риски, начинаются от 5 – 10 тысяч рублей, - пояснил Евгений Уфимцев.

По его словам, в первую очередь нужно страховать риск ДТП. Ведь эти неприятные ситуации происходят чаще всего. В год регистрируется более двух миллионов аварий с участием двух и более водителей. При этом конкретная цена полиса зависит от наполнения.

- Каждый может выбрать тариф под себя. Можно взять полное каско и защититься от всех рисков. Можно взять только защиту от тотальных рисков. Можно защитить от угона, хищения, противоправных действий третьих лиц. Плюс франшиза, если вы готовы взять мелкие повреждения на себя. Она позволит сэкономить, - перечисляет Андрей Бурлак, заместитель генерального директора по розничным продажам СК «Абсолют Страхование».

Ассортимент довольно большой. Есть продукты, которые и дают возможность сэкономить, и не загоняют клиентов в жесткие рамки.

- У нас есть продукт, по которому ты себе выбираешь километраж, в рамках которого автомобиль застрахован в течение года. А дальше можешь расширять покрытие, продлевать. Например, доплачиваешь две тысячи рублей за дополнительную тысячу километров. За счет этого можно снизить стоимость каско, - объясняет Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

Кроме того, учитывается и персональная история вождения человека. Страховщики делятся этой информацией друг с другом. Поэтому проблемные водители и здесь платят больше.

- В этой свободе выбора скрывается определенный риск для потребителя, потому что он может купить не то, что ему актуально. Поэтому первое, что нужно сделать, - оценить актуальность отдельных рисков для себя. Второе - выбор компании. Третье - сервисные условия. Они для многих важны. Кто-то на этом сэкономит, а кто-то решит заплатить. Аварийный комиссар, техподдержка на дорогах. Для многих это важно. Эту проблему страховой продукт тоже может решить, - говорит Александр Цыганов.

«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ – ЭТО СТРЕСС»

И самый главный вопрос – урегулирование убытков. Ведь мало купить полис, главное – чтобы он в нужный момент помог. Некоторые клиенты не покупают полис, потому что не доверяют страховщикам. Эксперты считают, что это атавизм.

- Центробанк достаточно хорошо надзирает за участниками рынка. Уровень доверия повышается. Он никогда не будет 100%. Так во всем мире. Всегда останутся люди, недовольные тем, что дом страховали от огня, а его смыло в речку - и ему не выплатили. Как бы хорошо ты ни платил, всегда есть триада (налоговик, стоматолог и страховщик), которая вызывает некоторые противоречивые эмоции у человека, - объясняет Александр Цыганов.

Одна из важных составляющих доверия – простая и удобная процедура урегулирования убытков. Ее страховщики тоже постепенно оцифровывают и делают более дружелюбной для клиентов.

- В ноябре мы запустили специальный сервис урегулирования страховых случаев по каско. Клиент загружает фото в приложении. А искусственный интеллект по ним определяет повреждения и оценивает их стоимость. После этого отправляем клиентов на ближайшую станцию техобслуживания, - рассказала Ольга Сорокина.

- Каждый месяц что-то меняется, добавляется. Поэтому я рекомендую всем клиентам скачать мобильные приложения своих страховых компаний и посмотреть, какие сервисы там предлагаются, - добавил Евгений Уфимцев.

- Любой страховой случай – это стресс для человека, даже если на самом деле никакой катастрофы не произошло. В этот момент очень важно просто само наличие проверенной точки связи с компетентным специалистом. Поэтому мы хотим, чтобы приложение с ответом на вопрос «Что делать?» было в каждом телефоне, - говорит Светлана Бери.

При этом в ближайшее время систему дистанционного урегулирования убытков распространят и на ОСАГО. Для этого нужно принять изменения в законы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Автострахование в России

* Общее число зарегистрированных машин. При этом часть из них списана, разобрана или стоит без движения во дворах и гаражах.

** Оценка РСА

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СПАТЬ СПОКОЙНО

По мнению экспертов, в нынешних условиях автостраховка (и ОСАГО, и каско) нужна. Стоимость автомобилей резко выросла. Эту собственность важно защитить. Иначе потери будут стоить слишком дорого.

- У меня застраховано все – и квартира, и машина, и загородный дом. У меня страховая фобия, потому что я знаю, что такое убытки. Неприятные ситуации возникают всегда ровно тогда, когда их не ждешь, - говорит Александр Казаченко.

По его словам, чтобы чувствовать себя спокойно на дороге, можно приобрести карту поддержки. В 90% случаев в них входит и техническое, и юридическое сопровождение.

- Если у вас будет полноценное покрытие, вам не нужно будет либо занимать деньги, либо тратить те, которые вы откладывали на другие цели. В дополнение к каско я бы еще посоветовал оформлять расширение ответственности по ОСАГО - до 1 - 1,5 млн рублей. Чтобы этого хватило для возмещения в том случае, если вы окажетесь виновником серьезной аварии. Тогда сможете спать спокойно, - дополняет Андрей Бурлак.

ТЕНДЕНЦИЯ

Подписка, а не покупка

Новые авто становятся дорогими. Проблема связана с дефицитом машин на глобальном рынке. А она связана с нехваткой микрочипов.

- На фоне дефицита дилеры взвинтили цены на автомобили за счет дополнительного оборудования. Поэтому производители будут двигаться в сторону подписки и в сторону онлайн-продаж – в обход дилеров, - говорит Антон Шапарин.

По второму пути, к примеру, идет американская Tesla. Она изначально продавала машины только через интернет. А по первому пути двигаются традиционные производители. В России услугу подписки предлагают уже несколько известных брендов и каршеринг-сервисов.

- Подписка удобна для клиентов тем, что не нужно сразу тратить много денег или брать кредит на покупку машины. Плюс нет дополнительных расходов. Когда берешь ее в подписку (аналог долгосрочной аренды. – Ред.), в пакете получаешь полную страховку, не думаешь о техобслуживании и замене шин. Все это происходит за счет дилера, - рассказала Ольга Сорокина.

Для сравнения, подписка на автомобиль стоимостью 3 млн рублей обойдется в среднем в 40 – 60 тысяч рублей в месяц. Все зависит от того, каким будет срок договора – на год или несколько месяцев.