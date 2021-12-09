Украина жадно ловит отголоски переговоров Путина с Байденом: зрада или перемога?

В Киеве, конечно, жадно ловят любые сигналы из Вашингтона. Фото: Александр КОЦ

«Нет, такие планы не рассматриваются. Чего нет - того нет», - заявил Байден в четверг на вопрос о том, готовы ли США отправить свои войска на Украину для защиты от России.

В Киеве, конечно, жадно ловят любые сигналы из Вашингтона. Ведь американский президент решил выдержать паузу и сообщить Владимиру Зеленскому о результатах переговоров только спустя двое суток. А с этими сигналами сам черт ногу сломит.

С одной стороны - полная зрада. Европейские страны одна за другой отказываются воевать за самостийность. В четверг вот глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал прямо: «Без сомнения, Украина понимает, что защита суверенитета - дело самой страны. А помощь других стран тоже необходима, но она может быть самой разной формы».

В прессу из Вашингтона просачиваются новости, одна печальнее другой. «Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие», - говорят одни источники.

«Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке», — утверждают другие. Дескать задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы «побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту Путину». Экс-посол США в незалежной Стивен Пайфер конкретизировал, что речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.

Но с другой-то стороны - безусловная перемога. Замгоссекретаря Виктория Нуланд от имени США опасается, что Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский предлагает «предупредительный удар» по Москве: «Мы можем задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию от SWIFT». Дальше других зашел сенатор от республиканцев Роджер Уикер, призвавший не исключать превентивный ядерный удар по нашей стране, чтобы не потерять «свободную демократическую Украину» (что само по себе звучит как анекдот).

Но тут снова зрада. И российский начальник Генштаба грозит пресекать силовые авантюры в Донбассе. И новая глава немецкого МИДа Анналена Бербок, обычно не сильно жалующая Россию, вторит Москве: «Главная цель Евросоюза поиск возможности для вклад в дипломатическое решение конфликта. Решающую роль играют Минские соглашения. Абсолютная цель — избежать военную эскалацию». И как тут разобраться, кто победил?

А никак, потому что никто не победил. Переговоры на таком уровне проводятся не ради того, чтобы кто-то проигрывал. Очевидно, что какие-то подвижки в позиции России и США по отношении к Украине и роли НАТО в ее судьбе есть. Некоторые процессы любят тишину. И по отдельным сигналам или выступлениям для прессы (которые зачастую являются просто личными измышлениями) судить о всей картине бессмысленно. Ее можно будет увидеть лишь спустя время.

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