Мария Захарова: Западные страны нарушают право на жизнь своей политикой вакцинации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге разнесла в пух и прах организаторов «Саммита за демократию», на который США пригласили 110 стран, но не позвали делегации Москвы и Пекина.

- Вместо того, чтобы подумать, как всем вместе использовать имеющиеся международно-правовые инструменты и соответствующие универсальные механизмы и организации для улучшения ситуации с правами человека в различных регионах, наши западные партнеры сейчас готовятся к очередной идеологизированной массовке, речь идет о «Саммите за демократию», - заявила Захарова.

Она отметила, что «вакцинный национализм» ряда западных стран «ведет к нарушению самого главного права человека - права на жизнь» и является демонстрацией «принципа дискриминации, который запрещен в международном праве».

Одновременно с этим пресс-секретарь МИД рассказала об участии Москвы в нормализации ситуации в Афганистане.

- 1 декабря в Кабул была доставлена вторая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн, состоящая из продовольственных товаров, еще одну партию планируем направить до конца года, - отметила дипломат. - Отмечаем шаги афганских властей по обеспечению прав женщин в стране, в частности принятие соответствующего указа, который регулирует статус женщин в различных сферах.

- Мы поддерживаем решение Всемирного банка о выделении Всемирной продовольственной программе ООН и ЮНИСЕФ 280 миллионов долларов из замороженных средств целевого Фонда реконструкции Афганистана, однако считаем предпринятую меру недостаточной, и призываем как можно скорее разморозить оставшиеся средства этого фонда, а это более миллиарда долларов, - уточнила Захарова.

Относительно ситуации с беженцами на границе Польши и Белоруссии в МИД надеются, что «Варшава откажется от силовых действий в отношении людей, которые и без того находятся в тяжелой жизненной ситуации, и начнет выполнять обязательства в области прав человека», тем более, что решение ЕСПЧ о том, что уже попавшие в Польшу беженцы не могут быть высланы обратно, сможет «побудить европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблеме и вернуться к исполнению своих обязательств, которые они декларировали так громко».