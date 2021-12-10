Родственники ищут внебрачного сына Александра Абдулова

Фотографию мальчика сам актер хранил в потайном кармане любимого пиджака. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как зовут этого мальчика с фото, сколько ему лет и где он сейчас живет: ответы на эти вопросы ищут родственники актера Александра Абдулова. Они уверены – это внебрачный сын знаменитого киношного гардемарина. На днях снимок был найден в потайном кармане любимого пиджака Абдулова, того самого в котором он сыграл лавную роль в фильме «Гений».

Как зовут этого мальчика с фото, сколько ему лет и где он сейчас живет: ответы на эти вопросы ищут родственники актера Александра Абдулова. Фото: личный архив Виктории Лановской

- Фотографию нашли в потайном кармане. Она как минимум пролежала в пиджаке 14 лет. На обратной стороне снимка написано: «Саша, это твой сын. Оля», - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» Альбина Абдулова, жена старшего брата актера. – Этот мальчик может быть внебрачным сыном Саши. На мой взгляд очень похож.

Родственникам Абдулова хочется верить в то, что мальчик с фотографии – их кровиночка.

На днях снимок был найден в потайном кармане любимого пиджака Абдулова, того самого в котором он сыграл лавную роль в фильме «Гений». Фото: личный архив Виктории Лановской

- Саша был человеком скрытным и мог хранить тайну о существовании сына. Сейчас остаётся надеяться, что этот ребенок надеется и сам выйдет с нами на связь, - выразила надежду Альбина Абдулова.

На обратной стороне снимка написано: «Саша, это твой сын. Оля». Фото: личный архив Виктории Лановской

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Комсомолка» решила помочь семье Абдулова с поисками таинственного сына актёра с фото. Если Вам знаком этот мальчик, или Вы узнали в нем самого себя, тогда пишите нам в редакцию по почте anastasiya.voynitskaya@phkp.ru. Не забудьте указать свои контактные данные для обратной связи.

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