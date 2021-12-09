Американские заключенные выдают себя за трансгендеров и насилуют женщин в колониях

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Новая этика, захватившая умы американского истеблишмента, диктует свои правила жизни. В штате Вашингтон осужденных мужчин, которые внезапно почувствовали себя женщинами, переводили в единственную женскую колонию. И одно дело, если бы все эти арестанты были истинными трансгендерами, только все вышло иначе. Оказалось, что в эти ряды затесались умники, пожелавшие мотать срок без отказа от плотских утех. В результате, некоторые заключенные-женщины пожаловались на изнасилования псевдотрансгендерами.

Такая практика повелась с легкой руки губернатора-демократа Джея Инсли. Тогда в штате Вашингтон еще не было соответствующего закона, например, как в Калифорнии. Подобные переводы из колонии в колонию приводят к хаосу в пенитенциарной системе.

Чтобы оградить от насилия заключенных женской колонии, руководство исправительного центра объявило, что примет осужденных-мужчин, если административная комиссия установит их диагноз гендерной дисфории.

В Департаменте исправительных учреждений Вашингтона говорят, что мужчины-трансгендеры, желающие перевестись в женскую тюрьму, должны всего лишь сообщить руководству, что идентифицируют себя как женщин.

- Они не обязаны говорить о готовящейся операции, не должны быть в процессе перехода и не должны в этот момент проходить гормональную терапию, - говорит один из сотрудников Скотт Флеминг. - Единственное требование заключается в том, чтобы они провозгласили себя женщиной.

Участившейся практикой перехода для трансгендеров воспользовались шесть мужчин. Среди них оказался серийный убийца и насильник, жертвами которого становились женщины и девочки.

Среди них была и заключенная Донна Перри, ранее известная как Дуглас Перри. Ее осудили за убийство трех работников секс-бизнеса. Перед тем, как Перри предъявили обвинения, он отправился в Таиланд, чтобы сделать операцию по смене пола. В суде прокуроры говорили, что ему провели ряд специальных медпроцедур.

Другой заключенной стала Зои Мари Андромеда Лав, ранее известная как Хобби Бингем. Ее приговорили к тюремному заключению после секса с 12-летней девочкой. Заявив, что она женщина, Андромеда Лав успешно добилась перевода в женскую тюрьму.

Однажды Андромеду Лав застукали в постели с заключенной по имени Лиз, которая страдала нарушениями развития. Другие арестантки говорили, что у неё сознание и характер маленького ребенка. Андромеда сожительствовал с женщиной несколько недель перед тем, как их застукали. Лав пытался убедить охрану, что нашел в Лиз родственную душу.

Учитывая, что все сексуальные отношения в тюрьмах запрещены, то, по умолчанию, любой половой акт считается изнасилованием. Охранники позднее отмечали, что отношения Андромеды и Лиз больше напоминали отношения охотника и жертвы.

Когда информация об этом инциденте попала в прессу, разгорелся серьезный скандал. Сотрудники тюрьмы были обвинены в сокрытии изнасилования. Бывшие сотрудники Департамента исправительных учреждений штата Вашингтон отмечают, что было безрассудно размещать в одной камере трансгендера и женщину.

Удивительно, что женщины-заключенные относились к Андромеде Лав как к мужчине и обращались к ней, используя местоимение «он» и «его». В день освобождения Лав коротко подстриг волосы и снова начал называть себя мужчиной.

- Из мужских тюрем со всего штата в женскую колонию готовят к отправке еще более 150 заключенных... - говорит Флеминг. - Это изнасилование - это симптом гораздо более крупной проблемы, в которой мужчины с полнофункциональными мужскими гениталиями находятся в женском тюремном учреждении.

- Руководство Штата виновато в том, что оставило лазейки для псевдотрансгендеров открытыми, - добавляет Флеминг, отмечая, что при этом есть случаи, когда мужчины, страдающие гендерной дисфорией, действительно спасаются от нападок и жестокого обращения, когда переходят в женские тюрьмы.